Hay fosas clandestinas en todo el país
Se tiene registro de que hay al menos una fosa clandestina en cada estado del país del 2023 al 2024 hay un censo de hallazgo de mil 6 fosas
Las madres buscadores denuncian que no hay apoyo de las autoridades y hay una discrepancia en los datos. La Fiscalía General de la República reporta que hay 18 fosas clandestinas en el país, las fiscalías estatales reportan 786 y la prensa y fuentes abiertas mil 6.
Los estados con mayor número de fosas clandestinas son: Sonora, Coahuila y Guanajuato.