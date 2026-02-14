Hay fosas clandestinas en todo el país

Las madres buscadores denuncian que no hay apoyo de las autoridades y hay una discrepancia en los datos. La Fiscalía General de la República reporta que hay 18 fosas clandestinas en el país, las fiscalías estatales reportan 786 y la prensa y fuentes abiertas mil 6.

Los estados con mayor número de fosas clandestinas son: Sonora, Coahuila y Guanajuato.

