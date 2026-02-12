Trasladan a otro hospital a Jeremy, niño apuñalado en secundaria de CDMX
Este jueves reforzaron la seguridad en la Escuela Secundaria Diurna 234 “Alfonso Caso Andrade” ubicada en la alcaldía Tláhuac en la CDMX.
El joven fue atacado con un arma blanca que le alcanzó a lastimar órganos virales, le perforó el pulmón, el tórax y el intestino y le alcanzó a lacerar el riñón y perdió el brazo.
La familia de Jeremy señaló que las autoridades educativas no han hecho nada al respecto y el agresor fue un menor externo a la escuela y fue una sobrina de la víctima quien intervino, desarmó al atacante y avisó a la familia.
A pesar del intento de homicidio ocurrido en la secundaria, esta abrió con normalidad lo que la familia consideró una falta de respeto.