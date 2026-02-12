Trasladan a otro hospital a Jeremy, niño apuñalado en secundaria de CDMX

El joven fue atacado con un arma blanca que le alcanzó a lastimar órganos virales, le perforó el pulmón, el tórax y el intestino y le alcanzó a lacerar el riñón y perdió el brazo.

La familia de Jeremy señaló que las autoridades educativas no han hecho nada al respecto y el agresor fue un menor externo a la escuela y fue una sobrina de la víctima quien intervino, desarmó al atacante y avisó a la familia.

A pesar del intento de homicidio ocurrido en la secundaria, esta abrió con normalidad lo que la familia consideró una falta de respeto.

