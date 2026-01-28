Detienen a tres presuntos implicados en ataque armado en CDMX
En calles de la alcaldía Venustiano Carranza se desató una agresión con armas de fuego donde una persona murió.
La captura de los implicados se realizó luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaran vigilancias en calles de la colonia Pensador Mexicano.
Escucharon las detonaciones y encontraron a dos personas con manchas hemáticas, uno de ellos falleció en el hospital. Los efectivos comenzaron la búsqueda del agresor y lo ubicaron en calle Norte 172 y Avenida Transval.
Al momento de la detención un sujeto se acercó a los oficiales para liberar al detenido pero también fue aprehendido.