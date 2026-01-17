inklusion.png Sitio accesible
Detienen en el estado de Hidalgo a Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI

Encuentran muerto a repartidor extranjero reportado como desaparecido

Luego de varios meses de búsqueda, fue localizado sin vida, Tyrion Paredes, joven venezolano que trabajaba como repartidor de comida por aplicación.

Seguridad

Por:  Itandehui Cervantes

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que el cuerpo de Tyron fue hallado en el municipio de Coyotepec y tras realizar muestras genéticas se corroboró que se trataba del joven venezolano.

Las autoridades realizarán las investigaciones necesarias para esclarecer el hecho y dar con los responsables de este crimen.

