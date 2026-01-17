Encuentran muerto a repartidor extranjero reportado como desaparecido
Luego de varios meses de búsqueda, fue localizado sin vida, Tyrion Paredes, joven venezolano que trabajaba como repartidor de comida por aplicación.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que el cuerpo de Tyron fue hallado en el municipio de Coyotepec y tras realizar muestras genéticas se corroboró que se trataba del joven venezolano.
Las autoridades realizarán las investigaciones necesarias para esclarecer el hecho y dar con los responsables de este crimen.