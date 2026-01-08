inklusion.png Sitio accesible
Hombre agrede a sus vecinos con machete en Ecatepec

Humberto ‘N’ fue detenido después de que agrediera con un machete a sus vecinos en Ecatepec, Estado de México; las cámaras lograron captar los hechos

Videos,
Seguridad

Por:  Adriana Pacheco

Humberto ‘N’ agredió a sus vecinos en la colonia Nuevo Paseo de San Agustín, Ecatepec. Los elementos policiales lo detuvieron al sujeto, quien ya contaba con antecedentes por robo de vehículo.

Cámaras de un edificio lograron captar justo el momento en que Humberto llega a un domicilio y trata de entrar por la fuerza, pero uno de lo vecinos logra cerrar la puerta.

