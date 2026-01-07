inklusion.png Sitio accesible
Eduardo "N", exfuncionario ligado a Genaro García Luna, es detenido en Puebla

Estudiante de universidad en coma tras defender a su amiga que era acosada

Germán Montes de Oca, joven estudiante de una universidad privada, está en coma después de defender a su mejor amiga, quien estaba siendo acosada.

Por:  Adriana Pacheco

El joven se encuentra en coma y en terapia intensa en una clínica privada luego de sufrir una agresión a golpes a las afueras de un antro en una plaza. Trató de defender a su mejor amiga que era acosada por varios sujetos dentro del establecimiento.

Los acosados lo golpearon hasta dejarlo inconsiente y de acuerdo con sus amigos, Germán actualmente se debate entre la vida y la muerte.

