Estudiante de universidad en coma tras defender a su amiga que era acosada
Germán Montes de Oca, joven estudiante de una universidad privada, está en coma después de defender a su mejor amiga, quien estaba siendo acosada.
El joven se encuentra en coma y en terapia intensa en una clínica privada luego de sufrir una agresión a golpes a las afueras de un antro en una plaza. Trató de defender a su mejor amiga que era acosada por varios sujetos dentro del establecimiento.
Los acosados lo golpearon hasta dejarlo inconsiente y de acuerdo con sus amigos, Germán actualmente se debate entre la vida y la muerte.