Detienen a más de 150 policías municipales en Chiapas

En un primer momento las familias de los policías vivieron incertidumbre tras la detención de policías en los municipios de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla sin embargo, después se reveló que aparentemente estarían involucrados con el crimen.

Del total de detenidos solo a 10 se les dictó auto de formal prisión por extorsión agravada y delitos cometidos por servidores públicos.