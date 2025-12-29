Aumentan robos por extorsión en México durante el mes de diciembre
Aumentan robos por extorsión en México durante diciembre y crece 23% en 2025, con énfasis en temporada navideña por mayor circulación de dinero y aguinaldos.
- Robos por extorsión en México registran un aumento del 23.1% en 2025 según el SESNSP, alcanzando cifras récord en enero-noviembre, afectando principalmente a comerciantes durante diciembre
- La extorsión telefónica y cobro de derecho de piso se intensifican en la temporada decembrina, impulsados por aguinaldos y mayor actividad comercial en México, con alerta de la SSC en CDMX
- En el Estado de México, autoridades frenaron el 84% de pagos por extorsión y fraude en diciembre 2025, evitando pérdidas de más de 27 millones de pesos mediante asesoría inmediata
- Extorsión en México presenta una cifra negra del 97%, lo que significa que la mayoría de casos no se denuncian, agravando el problema en fin de año según ENVIPE 2025
- Gobierno federal impulsa Estrategia Nacional contra la Extorsión en 2025, con detenciones y coordinación para combatir el alza en diciembre, único delito de alto impacto en aumento