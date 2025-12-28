Aseguran droga y celulares en cárcel de Sinaloa

En el operativo se decomisaron cinco bolsas de plástico con 200 gramos de hierba seca. También se encontraron teléfonos celulares de diferentes marcas, cargadores y ocho objetos punzocortantes.

El centro penitenciario de Aguarato es una de las cárceles mas intervenidas por elementos de seguridad, en 2025 se registraron más de 60 operaciones para incautar objetos prohibidos.

