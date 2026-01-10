Dan el último adiós al periodista Carlos Castro, asesinado en Veracruz
El pasado 8 de enero se reportó el asesinato de Carlos Castro, un reportero de nota roja en el municipio de poza Riza; las autoridades investigan el caso.
La Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) y el Observatorio sobre libertad de expresión y violencia contra periodistas, lamentaron su fallecimiento.
El hecho ha generado conmoción e indignación y han pedido a las autoridades que esclarezcan el caso y se detenga a los responsables.
El periodista tenía 26 años y se desempeñaba como director y reportero especializado en temas de seguridad pública y “nota roja” del portal Código Norte Veracruz.