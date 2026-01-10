Grupos de delincuentes se enfrentan en Puebla; balacera dura 20 minutos
De acuerdo con los vecinos, el intercambio de disparos duró alrededor de 20 minutos, por lo que se alertó a la policía.
Se realizó un operativo y se determinó que fue un enfrentamiento armado entre civiles y hasta el momento no se tiene reporte de personas lesionadas y tampoco de detenidos.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla indicó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para recabar indicios y esclarecer los hechos.