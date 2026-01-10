Cámaras del C5 frustran asalto violento en Centro Histórico de CDMX; detienen a uno de tres sospechosos
Gracias a las cámaras del C5, se frustró un asalto con violencia en Cuahtémoc. Uno de los tres involucrados, dos hombres y una mujer, fue capturado.
- Las cámaras de videovigilancia del C5 en la CDMX detectaron un asalto con violencia en el Centro Histórico, permitiendo una rápida intervención policial para frustrar el delito y evitar mayores daños
- Tres sospechosos, compuestos por dos hombres y una mujer, fueron identificados durante el intento de robo armado en una zona concurrida del Centro de la Ciudad de México, destacando la efectividad del sistema de monitoreo C5
- La detención de uno de los involucrados en el asalto violento se logró gracias al seguimiento en tiempo real de las cámaras del C5, mientras los otros dos delincuentes, un par de hombres y una mujer, lograron escapar inicialmente
- Este incidente de asalto con violencia en el Centro de CDMX resalta la importancia de la tecnología de seguridad como las cámaras del C5 para prevenir crímenes urbanos y apoyar a las fuerzas policiales en detenciones oportunas
- Autoridades de la SSC en la CDMX confirmaron que el asalto frustrado involucraba armas y amenazas, con los tres participantes –dos hombres y una mujer– planeando un robo a mano armada, pero el C5 permitió una respuesta inmediata
- El evento en el Centro Histórico subraya cómo las cámaras del C5 no solo capturan evidencias de asaltos con violencia, sino que facilitan detenciones en vivo, reduciendo la incidencia de delitos en áreas clave de la capital mexicana