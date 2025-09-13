Detienen a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto

Omar García Harfuch informó sobre su detención en Paraguay

Hernán Bermúdez fue el secretario de Seguridad en el mandato de Adán Augusto como gobernador de Tabasco

Es ligado como líder y fundador del grupo criminal conocido como La Barredora

Tenía orden de captura desde inicios de este 2025

Su captura dejó tensiones al interior de Morena

Hernán Bermúdez tenía ficha por la Interpol

