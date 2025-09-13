inklusion.png Sitio accesible
Detienen a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto

Hernán Bermúdez tenía una ficha de captura desde inicios de año por vínculos con el crimen organizado; fue detenido en Paraguay con lujos y fajos de dinero.

Publicado por: Yael Toribio

  • Omar García Harfuch informó sobre su detención en Paraguay
  • Hernán Bermúdez fue el secretario de Seguridad en el mandato de Adán Augusto como gobernador de Tabasco
  • Es ligado como líder y fundador del grupo criminal conocido como La Barredora

  • Tenía orden de captura desde inicios de este 2025
  • Su captura dejó tensiones al interior de Morena
  • Hernán Bermúdez tenía ficha por la Interpol

Morena
