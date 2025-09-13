Detienen a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto
Hernán Bermúdez tenía una ficha de captura desde inicios de año por vínculos con el crimen organizado; fue detenido en Paraguay con lujos y fajos de dinero.
- Omar García Harfuch informó sobre su detención en Paraguay
- Hernán Bermúdez fue el secretario de Seguridad en el mandato de Adán Augusto como gobernador de Tabasco
- Es ligado como líder y fundador del grupo criminal conocido como La Barredora
- Tenía orden de captura desde inicios de este 2025
- Su captura dejó tensiones al interior de Morena
- Hernán Bermúdez tenía ficha por la Interpol
