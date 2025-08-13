Cintia fue por tortillas y murió tras quedar en medio de fruego cruzado en Coyoacán

Cintia de 24 años murió después de quedar en medio de un enfrentamiento entre presuntos narcomenudistas en Coyoacán cuando fue a comprar tortillas. Por este hecho ya hay detenidos.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, Cintia, que nada tenía que ver en el enfrentamiento, recibió una bala cuando se dirigía a comprar tortillas el lunes 11 de agosto por la tarde en la colonia Pedregal de Santo Domingo en la alcaldía Coyoacán.

¿Cómo fue el enfretamiento en donde murió Cintia?

Una cámara de seguridad captó como dos sujetos identificados como Brian y Adam se ubican al exterior de una casa cuando dos hombres pasan en un vehículo y uno desciende para atacarlos.

Uno de los hermanos busca protección detrás de una camioneta azul y saca su arma, mientras que el otro corre a una casa. Cuando se alejan, el que se ocultó en el hogar sale y comienza a perseguirlos, pero cuando regresa se da cuenta que su hermano resultó herido y trata protegerlo.

En el enfrentamiento quedaron en medio varias personas, un joven en patineta, otro en bicicleta y Cintia, quien no aparece en las cámaras, pero después fue encontrado tirado su cuerpo sobre el pavimento tras recibir una bala perdida en su cabeza.

¿Qué se sabe de los detenidos por la balacera en Coyoacán?

El delincuente herido fue trasladado al hospital y puesto bajo custodia y su hermano fue detenido al encontrarle un arma de fuego tipo subametralladora.

