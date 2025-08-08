Detienen a Jaret Roberto, sicario del Cártel del Golfo, vinculado al asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue detenido Jareth Roberto “N”, uno de los presuntos homicidas de Ernesto Vásquez Reyna , delegado de la FGR en Tamaulipas.

¿Cómo detuvieron a Jaret Roberto “N”?

“La FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, y con la ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas nacionales, obtuvo los datos de investigación necesarios para identificar un vehículo, en el que se transportaron algunos de los homicidas del Fiscal Federal; identificándose, entre ellos, Jaret Roberto ‘H’, quien ya contaba con una orden de aprehensión federal”, indicó en un comunicado .

El sospechoso, presunto integrante de “Los Metros”, una facción del Cártel del Golfo, fue localizado mientras se escondía en un centro de rehabilitación en el estado, también conocido como “anexo”. En dicho lugar también fueron aseguradas dos armas largas, cargadores, cartuchos, así como droga.

La FGR detalló que con los datos que se encontraron en su celular se pudo establecer “con toda precisión, su participación directa en el homicidio” de Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

Se apuntó que será en las próximas horas cuando se judicializará al detenido, además de que autoridades federales continuarán con las investigaciones para detener a otros responsables por el asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas.

