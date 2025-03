Jalisco entrega expendiente de Teuchitlán a la FGR para que atraiga el caso

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos , informó que este miércoles se entregó, “por recomendación y en acuerdo con el gobernador Pablo Lemus”, el expediente de la investigación del rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán a la Fiscalía General de la República (FGR) para que atraiga el caso.

“En dicho expediente consta que desde el inicio de la actual administración estatal se han llevado a cabo diversos actos de investigación para avanzar en este caso, por lo que hay 10 personas en prisión”, puntualizó a través de un video en redes sociales.

En Jalisco reafirmamos nuestra intención de colaborar y ser transparentes con el proceso de las investigaciones de lo ocurrido en Teuchitlán. Como muestra de apertura y voluntad, se acordó entregar oficialmente todo el expediente del caso a la delegación de @FGRMexico pic.twitter.com/BR3MNSQ679 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) March 19, 2025

Informó que el gobernador Pablo Lemus propuso la creación de una Comisión de la Verdad y aseguró que colaborarán en todo momento con las investigaciones.

El Gobernador propone que en conjunto con el gobierno federal se instale una Comisión de la Verdad a fin de dar certeza y confianza en los resultados de las investigaciones, en la que participen madres buscadoras, colectivos, organismos internacionales, universidades, organismos de derechos humanos y observadores. En el caso del Rancho Izaguirre, nadie se lava las manos. En Jalisco, queremos que se conozca la verdad -señaló.

De los Santos agregó que la fiscalía estatal está coordinado la visita del Fiscal General Gertz Manero a la entidad y reafirmó que éste contará con todo el apoyo de las autoridades locales y “garantizando la máxima apertura y transparencia”.

También invitó a medios de comunicación, activistas, colectivos, académicos, sociedad civil y ciudadanos a participar en la visita al rancho Izaguirre, programada para este jueves 20 de marzo.

De acuerdo con colectivos de búsqueda, se presume que este lugar era utilizado como campo de exterminio y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una versión que fue desmentida por presuntos miembros de la organización criminal en un video. En el predio se encontraron zapatos, ropa y otros objetos personales.

FGR denuncia omisiones de Fiscalía de Jalisco

En una rueda de prensa, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero , señaló las fallas y omisiones de las autoridades estatales en el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán.

Durante las investigaciones de septiembre y octubre de 2024, no se documentaron adecuadamente los hallazgos, incluyendo prendas y calzado. Además, no se realizaron búsquedas exhaustivas de indicios, no se procesaron los vehículos encontrados, y no se llevó a cabo una inspección completa del lugar. También se omitió la identificación inmediata de las huellas dactilares encontradas.

Asimismo confirmó el hallazgo de restos óseos en el sitio.

