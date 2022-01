¿Quieres empezar una actividad física? El yoga aporta beneficios al cerebro

Con la llegada de Año Nuevo, una parte de la población decidió que uno de sus propósitos es practicar una actividad física, a lo que especialistas recomiendan el yoga porque aporta beneficios al cerebro y mejora el estado emocional de las personas.

La fama del yoga radica en que es una actividad física con la que por medio de la respiración y la meditación profunda mejora la flexibilidad corporal, reduce el estrés y contribuye de manera positiva en la salud en general.

No obstante, especialistas indican que los beneficios del yoga no terminan en este punto, sino que también impacta positivamente en el cerebro de las personas debido a la conexión que se desarrolla entre las emociones y el propio cuerpo.

Cuando las personas practican yoga de forma recurrente, en su cerebro se producen distintas sustancias que disminuyen la ansiedad y ayudan a las regiones relacionadas con la memoria y regulación emocional. Así que, además de tener mejoras en el tono muscular y fuerza física, ven mejoras en la función de su cerebro.

Yoga, una manera de obtener beneficios para el cerebro

La directora médica de psiquiatría y telepsiquiatría del Hospital Houston Methodist, Corinna Keenmon, explicó que el yoga “ayuda a reducir la respuesta al estrés, activando nuestro sistema nervioso parasimpático y reduciendo las emociones negativas como la depresión, ansiedad y la irá”.

En un comunicado de prensa, la institución médica señala que cuando una persona practica yoga, es posible reducir la cantidad de hormonas del estrés, a la par de que produce las sustancias químicas en el cerebro, como endorfinas y GABA (ácido gamma-aminobutírico) que se encargan de mejorar el estado de ánimo.

Adiós ansiedad y depresión con el yoga

Por otra parte, en el artículo científico Yoga Effects on Brain Health: A Systematic Review of the Current Literature, publicado en la revista Brain Plasticity en 2019, se menciona que el yoga aporta los mismos beneficios que un ejercicio aeróbico en el cerebro.

Al existir una regulación emocional, se reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, por lo que mejora significativamente el funcionamiento del cerebro.

