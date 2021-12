Vacuna de refuerzo contra COVID-19 será universal: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que se aplicará la vacuna de refuerzo de AstraZeneca a toda la población del país que la necesite de acuerdo con el programa de vacunación.

“Ya lo estamos haciendo, empezamos con adultos mayores de 60 en adelante y va a ser universal, luego vamos con maestros, va a haber vacuna de refuerzo en todos los casos y tenemos vacunas suficientes”, apuntó el mandatario.

López Obrador destacó el avance en la vacunación en México en la que se ha destinado alrededor de 40 mil millones de pesos en su adquisición, añadió que el país ocupa el lugar 7 en el mundo de disponibilidad de biológicos.

“Está demostrado que la vacuna protege y que tenemos que buscar que todos se vacunen, que no se quede nadie sin vacunarse. Está probado que los que lamentablemente se están hospitalizando y fallecen es porque no están vacunados, un porcentaje considerable. Entonces, los rezagados, los que lo están pensando, que ya no lo sigan pensando, que se vacunen porque hay que protegernos”, reiteró AMLO.

Adultos mayores reciben AstraZeneca para vacunación de refuerzo

El pasado martes comenzó la aplicación de la vacuna AstraZeneca para adultos mayores de 60 años, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Indicó que solo se aplicará una dosis más de refuerzo, no un esquema completo, e hizo un llamado para que las personas que no cuentan con el esquema principal se apliquen las vacunas lo antes posible.

La vacuna de refuerzo comenzó a aplicarse en la Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán.

