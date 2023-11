¿Haces ejercicio y no pierdes peso? Esta podría ser la razón

Muchas personas se preguntan por qué, a pesar de hacer ejercicio regularmente, no ven resultados en su peso. La pérdida de peso depende de muchos factores, tanto por la constitución física, genética, calidad del ejercicio, entrenamiento o el estilo de vida . Además, se trata de un proceso que puede ser lento, gradual o rápido, según cada caso.

Perder peso con el ejercicio es posible, pero requiere de paciencia, disciplina y constancia. Además, hay que tener en cuenta otros factores que pueden influir en este proceso, como la dieta, el sueño, el tipo de ejercicio y las medidas de progreso. Estas son algunas posibles razones por las que no estás perdiendo peso con el ejercicio y qué puedes hacer para mejorar tu situación.

1. La dieta no es adecuada

De acuerdo con Sydney Yeomans, profesora de fitness, en un reciente artículo publicado en la revista Eat This Not That, perder peso con el ejercicio puede ser un proceso tardado que, si bien es notorio durante el primer mes, puede llevar entre 3 y 6 meses. Sin embargo, uno de los factores más importantes que influyen en este proceso es la dieta.

Si la dieta no es eficiente y adecuada para la persona, no será fructífera, según la experta. No se trata de comer menos, sino de comer mejor, por lo que hay que elegir alimentos nutritivos, variados y equilibrados, que aporten la energía y los nutrientes necesarios para el organismo, siempre con el soporte de un profesional en nutrición.

2. No se duerme lo suficiente

Otro factor que puede interferir en la pérdida de peso con el ejercicio es la falta de sueño. Según Tyler Read, entrenador personal certificado, la falta de sueño puede afectar ciertas hormonas que regulan el apetito y el metabolismo.

Cuando no dormimos lo suficiente, nuestro cuerpo produce más grelina, una hormona que estimula el hambre, y menos leptina, una hormona que nos hace sentir saciados. Esto nos lleva a comer más y a tener antojos de alimentos poco saludables.

Además, la falta de sueño también reduce los niveles de testosterona y hormona del crecimiento humano (HGH), que son esenciales para el desarrollo muscular y la quema de grasa. Por eso, es importante dormir entre 7 y 9 horas cada noche, al seguir un horario regular y evitar pantallas antes de acostarse.

3. No te centres en perder peso

Según Yeomans, si tu peso se mantiene constante a pesar de hacer todo bien, puede que sea porque estás construyendo músculo. Dado que el músculo es más denso que la grasa, es posible que no se note alguna alteración corporal o física.

Es crucial evaluar la composición corporal general, incluido el porcentaje de grasa corporal y masa muscula -Recomendó Yeomans.

4. No eres consistente

“Perder peso depende, más o menos, de un 80% de la dieta y otro 20% del ejercicio”, asegura Yeomans en la publicación. “Muchos creen que con comer de vez en cuando sano y hacer ejercicio regularmente se logrará una pérdida de peso”. Sin embargo, esto no es así.

Para perder peso con el ejercicio hay que ser consistentes y seguir un plan adecuado a nuestras necesidades y objetivos. No basta con hacer ejercicio un par de veces a la semana o cuando nos apetezca. Hay que establecer una rutina diaria o semanal que incluya tanto ejercicios aeróbicos como anaeróbicos.

La combinación de ambos tipos de ejercicios es la más efectiva para perder peso con el ejercicio, ya que se logra un balance entre la quema de grasa y el desarrollo muscular.

