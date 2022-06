Quinta ola de COVID-19 llegó a México, UNAM explica por qué

En los últimos días, México ha reportado una significativa cantidad de nuevos contagios de COVID-19, por lo que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) considera que el país ya está en su quinta ola.

Los informes publicados por las autoridades señalan que los casos activos se registran en Baja California Sur, Sinaloa, y Ciudad de México (CDMX), seguidos de Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora.

Qué cosas hizo mal México para llegar a la quinta ola

De acuerdo con Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM , consideró que México no ha hecho las cosas mal, sino que las variantes como Ómicron han impulsado las distintas olas de la pandemia, pues cuando una subvariante escapa a la inmunidad, sustituye a las anteriores.

El especialista, y quien fue zar contra la influenza AH1N1 durante la pandemia de 2009, añadió que “a México no habían entrado algunas subvariantes de ómicron, y esto es lo que está impulsando la quinta ola, particularmente las subvariantes BA12-1 y la BA4BA5, las cuales se han presentado sobretodo en personas que no se encuentran vacunadas.

También recordó que la vacunación no es para no enfermarse, sino básicamente para no tener enfermedad grave y no morir.

La vacunación es clave contra la COVID-19

Por su parte, Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de El Colegio Nacional, aseguró que la vacunación es importante, esto debido a que en la cuarta ola de contagios no se elevaron los índices de mortalidad como en olas anteriores gracias a que ya había un importante sector de la población con el biológico puesto.





Además aconsejó que no debemos confiarnos “la realidad es que gracias a las vacunas hemos logrado prevenir enfermedad severa y grave, que es la que te lleva al hospital”.

La especialista en Virología apunta que “esta pandemia no se va a acabar como prender y apagar un switch de la luz. Será un proceso gradual, pues a pesar de que hay mucha gente vacunada lo que sabemos es que las vacunas previenen de enfermedad severa y muerte”.

UNAM no suspende clases presenciales ante quinta de ola de COVID-19

Ante la llegada de la quinta ola de contagios de COVID-19 , la UNAM por medio de la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19, recomendó llevar a cabo las siguientes acciones dentro de la universidad, para procurar la seguridad sanitaria y prevenir contagios, esto sin la suspensión de clases presenciales.

