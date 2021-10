Progeria, la enfermedad que hizo a joven envejecer años en meses

La progeria es una enfermedad extremadamente rara, que solo cuenta con 200 casos documentados en el mundo. Quienes la contraen pueden envejecer de forma abrupta, como le ha sucedido a esta chica de filipinas que, a pesar de ser joven, luce como una anciana.

En la película de ‘El curioso caso de Benjamin Button', basada en una novela de F. Scott Fitzgerald, el protagonista, interpretado por Brad Pitt, nace con envejecimiento prematuro. La progeria es una enfermedad que genera lo mismo, con la diferencia que los pacientes no rejuvenecen con el tiempo.

El caso de una joven de 16 años que se convirtió en anciana en meses

Raizel Calago fue diagnosticada con esta enfermedad y, en cuestión de semanas, pasó a lucir como una anciana de 50 años, a pesar de tener solo 16.

La joven comenzó a sentir un cambio en su piel, que se brotó repentinamente con una especie de sarpullido. En solo cuestión de semanas Raizel notó que su aspecto empezó a cambiar de forma alarmante tras la aparición de arrugas en su cara, cuellos, brazos y estómago.

Nadie sabía que era lo que le sucedía, la joven se había convertido en una anciana, y además presentaba constantes dolores de espalda. La chica se aisló, sintiendo vergüenza por su aspecto, ya que hacía unos meses había participado en un concurso de belleza y ahora era una anciana.

Los padres lograron dar con un médico endocrino clínico, que logró diagnosticarle progeria. “Sólo tenemos unos 200 casos documentados en todo el mundo”, comentó el doctor.

Luego del diagnóstico el caso de la joven se hizo viral en las redes sociales y su caso llegó hasta la televisión filipina. En un medio local, la joven con aspecto de anciana comentó el terrible momento que está pasando “Me preguntan por qué mi aspecto envejeció. No les respondo porque tampoco sé qué pasó”, comentó Raizel. “No culpo a mis padres porque ellos tampoco lo saben”.

“Es doloroso cuando me dicen que mi hija parece mayor que yo”, dijo su madre. “A veces, me la imagino cuando sea mayor y veo lo hermosa que podría ser”.

¿Qué es la Progeria?

La enfermedad de la progeria , también conocida como “síndrome de Hutchinson-Gilford”, es un trastorno genético degenerativo que acelera el envejecimiento, y que facilita la aparición de otras enfermedades comunes en los ancianos.

Si bien las arrugas y el envejecimiento son una de las terribles consecuencias de esta enfermedad, lo cierto es que otros síntomas peligrosos la acompañan. El envejecimiento de la joven se acentuará cada vez más y aparecerán síntomas más nocivos.

La progeria puede manifestarse con ataques al corazón, insuficiencia cardíaca y aumento del riesgo de accidente cerebrovascular. Además, permite que aparezcan enfermedades en los huesos y las articulaciones.

Para costear los gatos de la progeria, la joven con aspecto de anciana ha abierto una cuenta bancaria para recibir donaciones y poder tratar los síntomas más peligrosos de la enfermedad.

