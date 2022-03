¿Cuándo cambiar tu planta a una maceta más grande? Conoce algunos motivos

Si eres de las personas que aman tener plantas en casa (pero nunca consigues que crezcan o sobrevivan) uno de los motivos por los que esto sucede puede ser que debes considerar cambiarlas a una maceta más grande y si ese es el caso aquí te explicamos cómo puedes saberlo.

Y es que, ¿a quién no le gusta tener plantas en su hogar o espacio de trabajo? Estos seres vivos no sólo lucen increíbles, también son fuente de vida y brindan distintos beneficios para la salud, pero no es una tarea del todo sencilla conseguir que crezcan adecuada y rápidamente.

Cambiar mi planta a una maceta más grande, ¿cómo saber cuándo?

Existen distintos motivos por los que una planta necesita que se cambie a una maceta más grande, además de que las causas son diversas, por lo que aquí te explicamos cuatro de las más comunes.

Las raíces empiezan a salir de la maceta

Hay ocasiones en las que las raíces se salen de la maceta, ya sea por arriba de esta o por los orificios de drenado. En cualquiera de ambos casos, tu planta debe ser transplantada a una maceta más grande, ya que el crecimiento de las raíces es tanto que por sí mismas buscan espacio para seguir desarrollándose.

Raíces compactas

Hay ocasiones en las que el crecimiento de las raíces esta que se compactan de modo que su crecimiento es hacia su interior y a su alrededor. Esto sólo puede significar que debes cambiarla de maceta a una más grande en ese mismo instante, aunque antes debes enjuagar las raíces para después transplantarla y que así retome un correcto crecimiento.

Tu planta necesita más agua de lo normal

Regularmente cuando una planta empieza a necesitar más agua de lo que le sueles regar, la razón puede apuntar a que tienes que trasplantarla a una maceta más grande, ya que corres el riesgo de que tanta agua pudra sus raíces o afecte el crecimiento de la planta.

Tu planta ve afectado su crecimiento

Ya sea que es tiempo de que veas un crecimiento en tu planta o si es primavera y esto significa una época para verla crecer... y esto no sucede entonces hay otra razón para que la cambies a una maceta más grande, pues la falta de espacio y aire en las raíces ha afectado su crecimiento.

