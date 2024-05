La poderosa infusión de cola de caballo que promueve la salud de la piel y el cabello

Desde hace tiempo, se conoce que existen diversas hierbas que ayudan con el buen funcionamiento del organismo . Debido a sus beneficios para calmar dolencias o por sus propiedades especiales, son muchas las que fueron utilizadas por miles de personas a lo largo de la historia. Un ejemplo que cobró gran protagonismo es la infusión de cola de caballo, la cual se utiliza en la medicina natural por sus aportes para la salud.

La misma está elaborada a partir de la planta Equisetum arvense y su consumo es importante en la actualidad, en especial por su capacidad para mejorar la salud de la piel, el cabello y los huesos.

No obstante, es importante mencionar que las personas que buscan incorporarla en su rutina diaria deben consultar con su médico de cabecera, precisamente para evitar posibles alergias o reacciones adversas.

¿Cuáles son las propiedades de la infusión de cola de caballo?

Según el medio especializado en salud Healthline , esta infusión cuenta con distintas propiedades y funciones:



Beneficios al organismo: La planta contiene numerosos compuestos que le confieren múltiples efectos promotores de la salud. De estos, destacan los antioxidantes y el polvo de sílice. Este último es responsable de los beneficios potenciales de la cola de caballo para la piel, las uñas y el cabello. Apoya la salud ósea: Las investigaciones resaltan que dicha infusión puede ayudar a la curación de los huesos, ya que inhibe los osteoclastos, que pueden presentar desequilibrios, y es útil para enfermedades óseas como la osteoporosis. Actúa como diurético natural: El efecto diurético de la cola de caballo es una de las propiedades que la hacen tan especial, ya que, según estudios, aumenta la excreción de orina del cuerpo y actúa como diurético natural.

¿Cómo preparar una infusión de cola de caballo?

Según información del portal Tuasaude , el cual está dedicado a la educación sobre temas relacionados con salud, nutrición y bienestar, difundió los pasos para realizar la infusión de cola de caballo a la perfección:



Tan solo necesitas agregar en una cacerola 1 cucharada de cola de caballo y 250 ml de agua. En cuanto a la preparación, debes poner la infusión a hervir por 30 minutos. Cuando pase el tiempo estipulado, dejar reposar entre 5 a 10 minutos. Una vez preparado, agregar en una taza y disfrutar de sus beneficios.

Como recomendación, intenta no hacer uso de este té por 7 días continuos, para evitar el desequilibrio de minerales. Además, es importante que no sea utilizado por mujeres embarazadas, ya que puede contener efectos secundarios no deseados.

