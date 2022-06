OMS advierte que hubo una transmisión no detectada de viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la creciente ola de casos de viruela del mono en 30 países, fuera de las zonas endémicas, sugiere que la transmisión no fue detectado durante algú tiempo.

“La aparición súbita de la viruela del mono en diferentes países en el mismo periodo sugiere que la transmisión no fue detectada durante cierto tiempo” , dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La OMS exhortó a los países afectados a que amplien su vigilancia con el fin de rastrear los casos en sus comunidades, advirtió Tedros.

Viruela del mono ¿qué pasará?



Lo más probable es que los casos aumenten y luego empiecen a bajar hasta desaparecer lentamente por regiones.



Para persistir necesita un reservorio en los animales salvajes o roedores; si en algunas regiones lo logra, podría volverse endémica allí. — Alejandro Macias (@doctormacias) June 1, 2022

Suman más de 300 casos de viruela del mono en el mundo

La OMS declaró que aún no está claro si la propagación de la viruela del mono puede contenerse por completo y añadió que su objetivo es contener el brote deteniendo la transmisión de persona a persona en la mayor medida posible.

“Es probable que los países no puedan acceder de forma inmediata o generalizada a las herramientas necesarias para controlarla, incluidos los medios de diagnóstico, las vacunas y los tratamientos” , señaló en un comunicado.

Más de 30 países en los que la viruela del mono no es endémica han notificado brotes de la enfermedad, con más de 300 infecciones confirmadas o sospechosas, principalmente en Europa.

OMS no cree que viruela del mano cause una pandemia

La OMS no cree que el brote de viruela del mono fuera de África vaya a provocar una pandemia, pero añadió que no está claro si las personas infectadas que no muestran síntomas pueden transmitir la enfermedad.

Rosamund Lewis, responsable técnico de la viruela del mono del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo sobre una posible pandemia que “no lo sabemos, pero no lo creemos. Por el momento no nos preocupa que se produzca”.

Una vez que la persona ha contraído la viruela del mono, la duración de la aparición de la erupción y la caída de las cicatrices se reconoce como el periodo infeccioso, pero hay poca información sobre si hay alguna propagación del virus por parte de personas que no son sintomáticas, añadió.

“En realidad, todavía no sabemos si hay transmisión asintomática de la viruela del mono -los indicios en el pasado han sido que no es una característica importante-, pero esto está por determinarse”

Se sabe que la cepa del virus implicada en el brote puede acabar con la vida de una pequeña fracción de los infectados, pero hasta ahora no se han registrado decesos.

