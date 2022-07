Nuevo León vuelve a semáforo amarillo por alza de casos de COVID-19

Nuevo León vuelve al semáforo amarillo ante el aumento de casos positivos y hospitalizaciones debido a la COVID-19.

En la conferencia de prensa Nuevo León Informa, la secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, dio a conocer que el miércoles se confirmaron 3 mil 860 nuevos contagios de COVID-19, y al cierre de la última semana se registraron en la entidad tres indicadores en rojo y uno en amarillo.

El semáforo epidemiológico, de esta semana 26, compartirles que transitamos y hemos ido avanzando de un semáforo en verde, a un semáforo ya en amarillo, con un riesgo epidemiológico de 33, donde tenemos dos indicadores en color rojo, que es el promedio de casos nuevos, y el porcentaje de pruebas positivas, que ya estamos en 45, así como el estatus de los estados vecinos, que también ya están incrementando el número de casos indicó la funcionaria.

Aunque la entidad regresó a semáforo amarillo todos los establecimientos comerciales tendrán el 100% de aforo permitido, sin embargo, la titular de salud recomendó que en lugares cerrados se mantenga el uso del cubrebocas.

En los distintos establecimientos el protocolo sanitario será:



Uso obligatorio y continuo de cubrebocas.

Aplicación de gel antibacterial.

Medicación de temperatura corporal.

En los distintos establecimientos el protocolo sanitario contra la COVID-19 será obligatorio

También destacó que para escuelas de los preescolar, primaria y secundaria, nunca dejó de ser obligatorio el cubrebocas , y se estará revisando enérgicamente que esa medida se cumpla al igual que en guarderías, asilos, transporte público, central de autobuses, aeropuerto, clínicas y hospitales.

Marroquín señaló que las autoridades por el momento se encuentran tranquilas porque los cuatro indicadores prioritarios (contagios nuevos, porcentaje de pruebas positivas, ocupación hospitalaria y muertes por SARS-CoV-2) permanecen en verde.

Además señaló que se continuará la estrategia de vacunación contra la COVID-19 ampliándose próximamente la aplicación de dosis a menores de tres a cuatro años.

AMLO afirma que México no tiene entidades graves por COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) aseguró que México no tiene ningún estado en gravedad por el incremento de contagios de COVID-19 y está en semáforo epidemiológico verde; pese que las autoridades de Nuevo León decidieron cambiar a amarillo.

En conferencia matutina de este viernes 8 de julio, AMLO señaló que en el país no hay saturación de hospitales; recordó que -según el informe del Pulso de la Salud- la ocupación hospitalaria es de 10% en camas generales, 3% en terapia intensiva y el número de fallecidos es de 12 diarios.

Reiteró que el COVID-19 está afectando más a las personas que no están vacunados, no cuentan con la dosis de refuerzo o que padecen otras enfermedades.

López Obrador invitó a las personas que no se han vacunado contra COVID-19 a que lo hagan, pues señaló que el virus afecta más a aquellas personas que no tienen vacunas o que no se han aplicado la dosis de refuerzo.

