Las mujeres obtienes más beneficios al hacer ejercicio que los hombres

Una investigación reciente sugirió que las mujeres obtienen mayores beneficios que los hombres al realizar la misma cantidad de ejercicio regular, especialmente cuando se trata de evitar una muerte prematura. Este hallazgo llega en un momento crucial, ya que las directrices del NHS recomiendan que los adultos de entre 19 y 64 años realicen al menos 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de ejercicio intenso a la semana, complementado con actividades de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana. Sin embargo, estudios anteriores han indicado que las mujeres tienden a participar menos en actividad física que los hombres.

El Dr. Hongwei Ji, coautor del estudio del Hospital Afiliado de la Universidad de Qingdao, explicó la importancia de estos hallazgos: “Nuestro estudio no sugiere que las mujeres deban hacer menos ejercicio, sino que anima a las que quizá no lo estén haciendo lo suficiente por diversos motivos a que incluso cantidades relativamente pequeñas de ejercicio pueden aportar beneficios significativos”.

La investigación, publicada en el Journal of the American College of Cardiology, analizó a 412 mil 413 participantes sin problemas de salud subyacentes entre 1997 y 2017. Al final del estudio, se encontró que, aunque una mayor proporción de hombres participaba en ejercicio regular y actividades de fortalecimiento, los beneficios del ejercicio en términos de reducción del riesgo de muerte prematura eran significativamente mayores para las mujeres.

Los resultados detallan que 140 minutos de ejercicio moderado a la semana podrían reducir el riesgo de muerte prematura en un 18% en mujeres, comparado con la inactividad, mientras que los hombres requerían 300 minutos de ejercicio semanal para observar un beneficio similar. Además, se descubrió que los beneficios aumentan con la duración del ejercicio hasta estabilizarse en unos 300 minutos de actividad moderada a la semana, punto en el cual las mujeres tenían un 24% menos de riesgo de muerte prematura por cualquier causa que aquellas inactivas.

El profesor Emmanuel Stamatakis, de la Universidad de Sídney, destacó la calidad del estudio y sugirió que la mayor eficacia del ejercicio en mujeres podría deberse a que el esfuerzo físico relativo para una tarea determinada es generalmente mayor en mujeres que en hombres. Además, las diferencias en las propiedades del músculo esquelético entre sexos podrían explicar las variadas respuestas al mismo nivel de ejercicio.

La Dra. Susan Cheng, coautora del estudio del Instituto del Corazón Smidt del Cedars-Sinai, resaltó cómo estos hallazgos subrayan la importancia de una perspectiva personalizada hacia el ejercicio, especialmente para las mujeres. “Esperamos que la mera comprensión de este concepto pueda ayudar a algunas mujeres que se sienten demasiado ocupadas o intimidadas para iniciar una nueva rutina de ejercicios y que sepan que no necesitan comparar cuánto o con qué intensidad trabajan con los hombres o con cualquier otra persona”, dijo Cheng a The Guardian. “Pueden seguir su propio camino hacia el éxito y cada pequeño avance contará".

Este estudio no solo arroja luz sobre la necesidad de fomentar la participación de las mujeres en la actividad física sino también sobre la importancia de adaptar las recomendaciones de ejercicio para maximizar los beneficios de salud para diferentes grupos demográficos, teniendo en cuenta sus necesidades y capacidades.

