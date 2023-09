El cacahuate reduce el riesgo de alergias en bebés a partir de los 4 meses, según estudio

Los productos a base de cacahuate, como la mantequilla de maní o las cremas y toppings de este fruto seco, reducen el riesgo de padecer una alergia al propio cacahuate, según evidencia científica.

Según se reveló en un estudio realizado por catedráticos en el Reino Unido, los beneficios de la introducción temprana de productos con cacahuate dentro de una dieta disminuyen a medida que las personas crecen, por lo que se recomienda que se introduzca este producto entre bebés de 4 a 6 meses de vida en aquellos países donde la alergia al cacahuate sea mucho más recurrente.

Algunos otros estudios sugieren que la prevalencia de esta alergia al cacahuate se duplicó en varios países occidentales. En México, la alergia al maní es una de las más frecuentes, según la Federación Mexicana de Diabetes . En el caso del Reino Unido, donde también se enfocó la investigación, alrededor de 13 mil bebes desarrollan esta alergia al cacahuate, además de un promedio de 1 de cada 50 niños.

Los científicos afirmaron que, de introducirse estos productos a base de maní en la dieta de los lactantes, la reducción de esta alergia podría llegar hasta el 77%.

“Se evitaría que 10 mil bebés al año desarrollaran alergia al cacahuate, una cifra enorme y una verdadera oportunidad para la medicina preventiva”, afirmó Graham Roberts, catedrático de alergia pediátrica y medicina respiratoria de la Universidad de Southampton y coautor del análisis, para The Guardian.

Aunque durante años los expertos señalaron que la introducción al cacahuate debería evitarse durante los primeros años y después introducirse de manera gradual, los investigadores ahora remarcan la importancia de su introducción temprana.

También se añadió que este antiguo consejo pudo haber contribuido al aumento exponencial de la alergia al cacahuate, además de otros factores, como el aumento de eccemas en niños y una mayor exposición a los cacahuates en el entorno debido al consumo general. Un eccema es una inflamación de la piel que causa picor, enrojecimiento y descamación.

“Creemos que la alergia al cacahuate se desarrolla por la exposición a productos derivados del cacahuate en el hogar a través de la piel”, dijo Gideon Lack, profesor de alergia pediátrica en el King’s College de Londres, y otro autor del estudio, señalando que los niños con eccema tenían un mayor riesgo de alergia al cacahuate, y que el riesgo era mayor cuanto más grave era su eccema.

Sin embargo, el equipo señaló que la introducción temprana de los productos con cacahuate no debería limitarse a los niños con esta afección cutánea, ya que la alergia al cacahuate también podría desarrollarse en niños sin eccema.

La investigación, publicada en la revista Journal of Allergy and Clinical Immunology , se basó en el análisis de dos grandes estudios, el ensayo Learning Early About Peanut Allergy (Leap) y el ensayo Enquiring About Tolerance (Eat). Ambas investigaciones demostraron los beneficios de la introducción temprana al cacahuate en lactantes, pero aún planteaban cuestionamientos sobre la edad óptima para introducir estos alimentos.

El estudio afirmó que la alergia al cacahuate puede desarrollarse entre los seis y doce meses de edad. Mientras tanto, los efectos benéficos de la introducción a este fruto seco disminuyen, y de manera más pronunciada en lactantes con eccema grave y niños de minorías étnicas.

Fue así como se recomendó que los niños con eccema deben comenzar a consumir productos con cacahuate a partir de los 4 meses. Y para los demás, después de los 6 meses (esto debido a que durante este periodo se reconocen más las dificultades o padecimientos en la introducción de ciertos alimentos).

Según recomendó Mary Feeney, dietista de investigación clínica del King’s College de Londres y otra de las autoras del estudio, la introducción de alimentos sólidos debe ir de la mano con la lactancia materna, mientras que la cantidad recomendada puede ser de una cucharadita de mantequilla de maní tres veces a la semana. Otros productos deben triturarse en una papilla, pero debe evitarse por completo el fruto seco entero o troceado por riesgo de asfixia.

