¿Por qué adelgazan las cejas mientras envejecemos?

¿Las cejas solo sirven para vernos bien o estilizar nuestra cara? Pues aunque no lo creas, esos vellitos que tenemos casi a la altura de la frente tienen una función crucial en la salud, de acuerdo con la American Academy Of Ophthalmology, “las cejas distribuyen la humedad para mantenerla lejos de los ojos”, y no solo eso pues también “ayudan a identificar los rostros de las personas”.

Sobre este último punto, la Academia recordó que un estudio del Instituto de Massachusetts de Tecnología (MIT por sus siglas en inglés) indicó que las cejas son “uno de los indicadores más reconocibles de los rasgos de identificación ”, incluso más que los ojos, no obstante, se dice que a medida que envejecemos estas se van adelgazando.

De acuerdo con la American Academy Of Ophthalmology , además de ser clave en las expresiones faciales, las cejas son líneas curvas ubicadas en un área delicada de la cara que de acuerdo a su dirección, aísla el sudor, la lluvia la luz y a filtrar el polvo y suciedad de los “ojos para que la visión sea más clara”, pero, ¿por qué se hacen más delgaditas conforme nos hacemos más grandes?

¿Por qué adelgazan las cejas cuando envejeces?

La academia establece que hay “enfermedades autoinmunes y desequilibrios hormonales” que pueden provocar la caída o adelgazamiento de las cejas, tales como la “alopecia, el hipotiroidismo y el lupus”; sobre este punto, el sitio web de la clínica capilar en Madrid, Capilárea, confirmó que hay diferentes causas por las que las el vello se adelgaza o se cae, una de ellas es la depilación excesiva.

Además, la clínica añadió que las cejas tienen “un ritmo de crecimiento mucho más lento que el cabello”, lo que hace que se vea menos poblada esa área de la cara cuando el vello comienza a faltar.

La dermatóloga neoyorquina, Lian Mack, contó al diario estadounidense HuffPost que la mayoría de las personas a partir de los 40 años comienzan a perder vellos de sus cejas a medida que crecen, debido a que “los folículos pilosos se vuelven senescentes”, es decir, envejecen y se hacen “más finos y delgados” por la alteración de las hormonas.

¿Cómo mejorar el aspecto de las cejas?

Lian Mack recomendó a HuffPost que para mantener unas cejas con una mejora apariencia incluso si han comenzado a caerse se debe:



mantener “una dieta sana y rica en antioxidantes”

tomar vitaminas

evitar la depilación excesiva

usar protector solar

evitar el uso excesivo de exfoliantes o cosméticos

optar por microblanding o maquillaje de cejas.

No obstante, lo más importante es que si llegas a notar que tus cejas han comenzado a caerse, hay huecos o sientes el vello más delgado, acudas al dermatólogo para que te de diagnóstico y el mejor tratamiento y evita automedicarte o someterte a tratamientos que no hayan sido antes avalados por tu médico de cabecera.

