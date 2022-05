Vacuna contra virus de esclerosis múltiple es probada con éxito

La farmacéutica Sanofi ha desarrollado una vacuna experimental contra el Epstein-Barr, un virus que infecta a más del 95% de la población mundial, y que causa la mononucleosis y se asocia a algunos tipos de cáncer y a la esclerosis múltiple.

Misma que ha sido de interés científico, desde hace varios años, debido a que no se había podido encontrar una cura definitiva a pesar de ser una enfermedad que afecta a 2.5 millones de personas en el mundo, principalmente a mujeres de entre 20 y 40 años.

De esta forma, en el reciente estudio publicado por la revista Science Translational Medicine, se especificó que en los análisis realizados con animales, la vacuna demostró una respuesta inmunitaria contra el virus y a su vez generó anticuerpos protectores.

¿Cuál es el virus de la esclerosis múltiple?

El pasado 13 de enero, en la revista Science, se dio a conocer una parte de la investigación realizada por la Universidad de Harvard, la cual se centró en encontrar las causas principales de la esclerosis múltiple, con el objetivo de comprender de mejor manera esta enfermedad.

Ahí se determinó que el virus Epstein-Barr es el responsable de esta y otras enfermedades como algunos tipos de cáncer, linfomas como los de Hodgkin y de Burkitt y la “ enfermedad del beso ” o mononucleosis.

El virus fue descubierto en los años 60 y de acuerdo a los expertos, es uno de los más comunes de la especie humana que infecta a un tipo de células de defensa, los linfocitos B y las epiteliales.

Efectividad de la vacuna contra la esclerosis múltiple

La prueba de la vacuna ha sido aplicada en ratones, hurones y macacos, pero la mejor parte es que en todos se ha observado la presencia de anticuerpos que evitan que el virus penetre en las células.

Cabe recalcar que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso y que causa ataxia y una severa debilidad muscular; y aunque aún se desconoce su causa específica, el estudio concluyó que la presencia del virus Epstein-Barr era un importante factor en su desencadenamiento.

Con información de los estudios “ Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis” y “ Epstein-Barr virus and multiple sclerosis”.

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

dps