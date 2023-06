¿Te bañas todos los días? Si es que tu respuesta es sí, tal vez deberías cambiar este hábito que seguramente se te inculcó desde que eras pequeño, pues los científicos de la Universidad de Harvard no están muy de acuerdo de que sea algo que beneficie a la salud de las personas, pues, aseguran, puede ser incluso perjudicial.

Si estás sorprendido, seguramente no eres el único, y tienes todo el derecho de sentirte engañado. Muchas personas asimilaban la idea de bañarse todos los días con la higiene y algo importante para estar saludable, sin embargo, el estudio Showering daily is it necessary? , traducido al español como Bañarse a diario ¿es necesario? señala aspectos que la mayoría no sabíamos.

¿No es bueno bañarse todos los días?

Robert H.Shmerling, miembro del Consejo Asesor Editorial de la Universidad de Harvrd, señala en el estudio que bañarse a diario se trata más de hábitos y normas sociales que de salud y que uno los principales beneficiarios de esta idea es el marketing.

Y es que destaca, cuando se trata de preocupaciones sobre la salud, no está claro científicamente que bañarse a diario logre mucho, de hecho, puede ser incluso “perjudicial” para las personas. Esto porque la piel normal y saludable mantiene una capa de aceite y un equilibrio de bacterias que son “buenas” y otros microorganismos. Al lavarnos o tallarnos se eliminan, sobre todo si el agua está caliente. Esto a la vez ocasiona que nuestra piel se vuelva seca, irrite o tengamos picazón.

Que la piel esté seca y agrietada puede ocasionar que las bacterias y los alérgenos rompan la barrera que se supone que debe proporcionar la piel, lo que deriva, a su vez, que se produzcan infecciones de la piel y reacciones alérgicas.

Además, según el estudio de Harvard, los jabones antibacterianos pueden matar las bacterias normales, lo que hace que se altere el equilibrio de los microorganismos en la piel y se fomente la aparición de organismos menos amigables o hasta dañinos que son más fuertes a los antibióticos.

¿Los niños se deben bañar todos los días?

Debido a que nuestro cuerpo necesita estimulación por parte de microorganismos y suciedad para crear anticuerpos, se les señala a los pediatras y dermatólogos que deben recomendar a los tutores que los niños no se deben bañar todos los días.

Nuestro sistema inmunológico necesita una cierta cantidad de estimulación por parte de microorganismos normales, suciedad y otras exposiciones ambientales para crear anticuerpos protectores y “memoria inmunológica”. Esta es una de las razones por las que algunos pediatras y dermatólogos recomiendan que los niños no se bañen a diario. Los baños o duchas frecuentes a lo largo de la vida pueden reducir la capacidad del sistema inmunológico para hacer su trabajo -dice el estudio.

¿Qué factores debo tener en cuenta a la hora de bañarme?



-Que el agua que sale de las regaderas contenga sales, metales pesados, cloro, flúor, pesticidas y otros químicos también puede causar problemas.

- Se desperdicia mucha agua.

-Los aceites, perfumes y otros aditivos en los champús, acondicionadores y jabones pueden causar sus propios problemas, como reacciones alérgicas (sin mencionar su costo).

Entonces ¿Cada cuánto es recomendable bañarse?

El estudio de Robert H.Shmerling aseguró que si bien no existe una frecuencia ideal, ducharse varias veces por semana es suficiente para la mayoría de las personas, a menos que esté sucio, sudoroso o tenga otras razones para ducharse con más frecuencia.

¿En cuánto tiempo me debo bañar?

Las duchas cortas que duran tres o cuatro minutos con un enfoque en las axilas y la ingle pueden ser suficientes, según el estudio de Harvard publicado en agosto de 2021.

