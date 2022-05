Dosis de refuerzo es más eficaz si se aplica en el mismo brazo

Expertos han comprobado que si una dosis de refuerzo se aplica en el mismo lugar que la primera, la respuesta de células de memoria inmunitaria es mejor que si se inyecta en un brazo o miembro distinto; así lo asegura un reciente estudio realizado por la Universidad Duke de Carolina del Norte de Estados Unidos.

Pero eso no es todo, en el artículo publicado por la revista Science Immunology también se especifica que el beneficio es mayor cuando se realiza una pauta heteróloga, es decir, si la dosis de refuerzo corresponde a una distinta de la primera, como se ha realizado en algunas vacunaciones de COVID-19.

Eficacia de las dosis de refuerzo

Hasta el momento, los resultados del estudio han sido comprobados en ratones; para ello los investigadores de la Universidad Duke vacunaron a los roedores en sus patas derechas con un fragmento de la proteína hemaglutinina (H) del virus de la gripe.

Tiempo después, entre uno y tres meses, se dividió en grupos a los roedores y se les aplicó una dosis de refuerzo, algunos recibieron la inyección en la misma zona y otros en la pata izquierda; además unos fueron inyectados con el mismo fragmento de proteína, mientras que el resto con una diferente.

De esta forma, los investigadores pudieron comprobar que las células inmunitarias de memoria fueron más numerosas y versátiles entre los ratones que recibieron una dosis diferente pero en la misma pata.

Asimismo se comprobó que estas células pueden sobrevivir en el organismo durante décadas, y a su vez, memorizar las características de los antígenos para reactivar el sistema inmunológico en caso de que se vuelvan a presentar ciertos virus.

La cobertura de #Vacunación de refuerzo contra #SARSCoV2 es de 66%. El 91% de las personas adultas cuentan con al menos una dosis. El avance en personas de 12 a 17 años es de 39%. #MeCuido #PorAmorALaVida pic.twitter.com/CykXiCXdPW — SALUD México (@SSalud_mx) May 10, 2022

Entonces las dosis de refuerzo además de reforzar la memoria de las células permiten adquirir la capacidad para reconocer antígenos distintos.

Vacunación de COVID-19 en México

Actualmente en el país, se realiza la jornada de vacunación contra la COVID-19 a menores de 12 y 13 años en 38 municipios del Estado de México (Edomex).

Cabe mencionar que durante el mes de abril, se estuvo realizando una campaña masiva de vacunación en la Ciudad de México (CDMX) a fin de que la gran mayoría de la población recibiera su dosis de refuerzo y contará con su inoculación correspondiente.

Para conocer el calendario exacto de la vacunación que se está llevando a cabo en México en este momento, se puede consultar la siguiente página .

Vacunación contra COVID-19 para menores de 12 años en Edomex

