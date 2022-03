¿Dolor al tener relaciones sexuales? Estas son las posibles causas

Experimentar dolor al tener relaciones sexuales es un problema que muchas mujeres atraviesan. Sin embargo, no se trata de una afección de la cual se hable sin rodeos. Por esta razón, hoy conoceremos las causas más comunes que pueden provocar dolor, y que no deben desatenderse.

En primer lugar, es importante decir que sentir dolor no es normal, y significa que la molestia debe atenderse, y no dejarla pasar. Ya que no solo puede significar el síntoma de algo más grave, sino que también impide disfrutar plenamente de las relaciones sexuales.

Toda molestia durante la actividad sexual tiene una causa, que pueden variar entre factores fisiológicos y psicológicos. Todo tiene un motivo y puede afectar al sexo femenino, sin importar la edad. En la gran mayoría de los casos, el dolor se produce en el área genital de la mujer.

En estos casos, el dolor recibe el nombre de dispareunia. Esta se define como dolor genital persistente o recurrente que ocurre justo antes, durante o después de tener relaciones sexuales. En estos casos, lo primero y más importante es acudir al médico, quien investigará entre las causas posibles.

Pxhere

Los síntomas varían entre dolor punzante, que puede durar horas después de las relaciones sexuales, dolor que arde o incomoda, o un dolor intenso que se experimenta justo durante la penetración.

¿Qué puede causar dolor genital?

Eliminar el dolor que se experimenta durante las relaciones sexuales, dependerá de las causas. Estas son las más comunes en las mujeres.

Vaginismo

El vaginismo es un síntoma de disfunción sexual. Implica experimentar dolor y problemas que hacen prácticamente imposible tener relaciones sexuales. Cuando se padece, la vagina experimenta una contracción como reflejo a cualquier tipo de penetración. Para detectarlo es necesario realizar un examen ginecológico

Infecciones

Existe una variedad amplia de bacterias y virus que pueden alojarse en los genitales femeninos. Algunos afectan a la vulva y provocan dolor y un flujo con olor y color diferente de lo habitual.

Endometriosis

Cuando el dolor que se percibe es en una zona más profunda de la vagina, puede deberse a un síntoma de endometriosis, quistes o problemas en el útero. La endometriosis es una enfermedad en la que crece tejido fuera del útero, limitando el espacio, y generando dolor.

Problemas orgánicos

Existen algunos problemas genéticos, relacionados con malformaciones vaginales y enfermedades pélvicas. También el dolor orgánico puede deberse a cicatrices por intervenciones quirúrgicas.

canva

Sequedad vaginal

Estar en la menopausia, consumir de anticonceptivos o acabar de tener un parto, puede generar sequedad vaginal. Significa que los fluidos generados en la vagina han disminuido. Esta sequedad puede provocar malestar, picor, irritación y dolor, sobre todo, el tener relaciones sexuales.

Origen psicológico

Las causas de orden psicológico también están relacionadas con el dolor al tener relaciones sexuales . En este caso, es necesario tener un enfoque holístico, tanto clínico, como psicológico. Experiencias negativas relacionadas con la sexualidad, también pueden provocar dolor y deben ser tratadas con un profesional.

Hemos visto las principales causas que generan dolor al tener relaciones sexuales . Es importante identificarlas correctamente con un profesional, para encontrar la solución indicada al problema.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Gm