¿Dolor de rodilla? Estos síntomas indican que es mejor ir al médico

El dolor de rodilla, si bien puede agravarse con la edad, no es una afección extraña en jóvenes y niños, y puede afectar a personas de todas las edades. Cuando este dolor aparece, es muy importante acudir al médico, porque puede ser una señal de algo grave, y convertirse en un problema que era evitable. Estos son los síntomas a los que debes prestar atención para saber cuándo acudir a una consulta profesional.

Cuándo es necesario ir al médico por dolor de rodilla

La rodilla cuenta con una articulación muy compleja, que puede sufrir diferentes problemas y que no deben desestimarse. Muchas veces se bromea con que la rodilla duele cuando va a llover, pero lo cierto es que estos síntomas son señal de alarma de que quizá debes acudir al médico.

El dolor de rodilla puede tener diferentes niveles y deberse a causas diversas. Cuando el dolor es leve, muchas veces puede resolverse con un poco de cuidado personal. La fisioterapia y las rodilleras pueden ayudar a aliviar el dolor.

Pero cuando los síntomas son más graves, incluso tu rodilla puede necesitar una reparación quirúrgica. En estos casos, un diagnóstico del médico será la mejor opción:



Cuando el dolor de rodilla implica que no puedes soportar el peso de tu propio cuerpo o de algo que estás cargando .

implica que no puedes soportar el peso de tu propio cuerpo o de . Si percibes que la rodilla se siente inestable o está por salirse.

Cuando tienes una marcada hinchazón o deformidad en la rodilla.

Si sientes fiebre, además de enrojecimiento, dolor e hinchazón en la rodilla.

Tienes incapacidad de enderezar, extender o flexionar completamente la rodilla.

Presta atención a estos síntomas de dolor de rodilla

El dolor de rodilla puede ser resultado de una lesión, una rotura de ligamento o un desgarro de cartílago. No obstante, también puede ser señal de algo más grave que puede estar afectando al resto del cuerpo, como la artritis, la gota y las infecciones.

La ubicación e intensidad del dolor de rodilla puede ser muy diversa y cambia según la causa del problema. Los síntomas que a veces acompañan el dolor de rodilla son:



Inflamación y rigidez.

Enrojecimiento y temperatura al tacto.

Debilidad o inestabilidad.

La próxima vez que sientas un dolor de rodilla inusual, que no has revisado con el médico, no pierdas tiempo en agendar una cita, ya que algunas lesiones de rodilla y enfermedades, como la artrosis, pueden provocar más dolor, daños articulares y discapacidad si no se revisan adecuadamente. Presta atención a todos los síntomas , para evitar problemas en el futuro.

