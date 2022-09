COVID-19: OPS prevé rebrote de contagios en México para Día de Muertos

A pocos más de un mes de que comiencen las festividades del Día de Muertos en México, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que se tiene pronosticado un rebrote de COVID-19 en nuestro país para finales de octubre e inicios de noviembre.

Fue en conferencia de prensa que dirigentes de la OPS señalaron que se espera una nueva ola de contagios del SARS-CoV-2 en México tanto para el Día de Muertos, como para las fiestas de fin de año.

Es por eso que la OPS recomendó a las autoridades de la República Mexicana, a no tener flexibilidad contra el COVID-19, además de que invitó a la ciudadanía a mantener las medidas de sanidad frente a la creciente oportunidad de un nuevo brote de esta enfermedad en el país.

“En el caso de México se espera un repunte de casos asociados con el Día de Muertos y las festividades de fin de año, así como en otros países; de tal manera que también el periodo invernal en los países que lo enfrentan es muy propicio para la transmisión del virus” mencionó el director de emergencias de la salud de la OPS, Ciro Ugarte.

De igual forma se puntualizó que el número de hospitalizaciones y muertes a causa del COVID-19 en el mundo, se debe en gran parte a las medidas que se implementaron para combatir los contagios.

Tras esto los expertos recomendaron a los líderes de las naciones a mantener las medidas de salud pública para luchar contra el SARS-CoV-2.

Conferencia de prensa de la OPS sobre COVID-19 y otros temas de salud -21 de septiembre 2022

¿Viajas a Canadá? Ya no será requisito estar vacunado contra COVID-19

Vale la pena señalar que pese a que las autoridades de salud en el mundo señalan a México como una de las próximas naciones en vivir un rebrote de COVID-19 , en Canadá las autoridades cada vez muestran más flexibilidad ante la enfermedad.

Y es que el martes 20 de septiembre se dio a conocer que el gobierno de Canadá está planeando quitar como requisito de ingreso a su territorio, la vacuna contra la COVID-19.

Se informó que la eliminación de esta medida como requisito obligatorio para ingresar al país norteamericano, será removida para finales de septiembre, mismo día en el que finalizan las pruebas aleatorias contra la COVID-19 que se realizan a los viajeros dentro los aeropuertos de Canadá.

The Globe and Mail detalló que pese que se tiene previsto que la vacunación ya no sea obligatoria para entrar al país, sí se mantendrá como requisito el uso de cubrebocas en trenes y aviones nacionales.

