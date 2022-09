¿Viajas a Canadá? Ya no será requisito estar vacunado contra COVID-19

Este martes 20 de septiembre medios internacionales dieron a conocer que el gobierno de Canadá está planeando quitar como requisito de ingreso a su territorio, la vacuna contra la COVID-19.

Se dio a conocer que la eliminación de esta medida como requisito obligatorio para ingresar al país norteamericano, será removida para finales de septiembre, mismo día en el que finalizan las pruebas aleatorias contra la COVID-19 que se realizan a los viajeros dentro los aeropuertos de Canadá.

The Globe and Mail detalló que pese que se tiene previsto que la vacunación ya no sea obligatoria para entrar al país, sí se mantendrá como requisito el uso de cubrebocas en trenes y aviones nacionales.

Industria de aviación en Canadá solicitó reglas menos estrictas contra COVID-19

De acuerdo con medios internacionales de Canadá fue la propia industria de aviación local, la que solicitó al gobierno local poner reglas más flexibles para los viajes internacionales.

Se detalló que las medidas de seguridad para el ingreso al país que se tienen implementadas desde inicio de la pandemia, desalientan a los viajeros a visitar y realizar viajes internacionales debido a las exigencias.

Y es que vale la pena recordar que las medidas de salud en los aeropuertos y cruces fronterizos de Canadá, se mantienen alineados con las de muchos otros países cuando se adoptaron por el brote de COVID-19.

Sin embargo, pese a que en muchos países estas medidas han ido sufriendo modificaciones por el control de los contagios, en Canadá se han mantenido por más de dos años, lo cual supone una problemática para la industria de viajes.

Ahora que más y más personas viajan, ven que Canadá es mucho más estricto y exagerado con respecto a este tipo de cosas que muchos otros países comentó Nik Nanos, presidente de Nanos Research para medios locales.

