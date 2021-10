Qué comida guardas en el refrigerador y no debería estar ahí

La refrigeración es importante para la comida porque su conservación podría alargarse, pero especialistas también dicen qué alimentos no deben ser refrigerados. ¿Cuáles son? A continuación se mencionan todos los detalles.

De acuerdo con la ciencia, los alimentos refrigerados pueden tardar en perder su frescura, además de que disminuye las posibilidades de desarrollar microorganismos. Por lo mismo, se retarda su degradación y deterioro.

No obstante, expertos señalan que hay comida que no debe ser refrigerada porque pueden perder sus propiedades, textura, sabor y forma. En esta nota se mencionan aquellos alimentos que no deben ser refrigerados.

Alimentos que no deben ser refrigerados

Jitomate: Los jitomates no deben ser refrigerados porque bajan los niveles de azúcares, ácidos y compuestos volátiles que son los responsables del sabor, según lo explica el Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA).

Aguacate: Hay personas que suelen refrigerar los aguacates con la intención de mantener su frescura, pero en realidad afecta su calidad porque retrasa su maduración.

Miel: La miel es otro de los productos que no deben ser refrigerados, explica la Asociación de Apicultores de Ontario, en Canadá, pues de hacerlo su consistencia se puede cristalizar hasta volverse completamente espesa. Lo mejor es conservar un frasco cerrado y a temperatura ambiente.

Pan: Las personas pueden pensar que refrigerar el pan es una gran opción para mantenerlo fresco, pero en realidad las bajas temperaturas pueden acelerar la descomposición de esta comida.

Cebolla: La cebolla tampoco puede ser uno de los alimentos refrigerados. Normalmente, el refrigerador cuenta con cajones especiales en los que los usuarios suelen guardar las verduras, pero para las cebollas no sería una buena opción.

Guardar las cebollas en el refrigerador puede provocar el desarrollo de bacterias, por eso se recomienda que se conserven en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente.

Papas: Las papas también son otros de los alimentos que no deben ser refrigerados porque su descomposición es más rápida y suelen perder su sabor original.

