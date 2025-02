Cardióloga revela los riesgos de tomar vitaminas como suplementos alimenticios

Si sueles tomar vitaminas cada vez que sientes cansancio o como si se trataran de suplementos alimenticios, debes de enterarte de los riesgos que esto representa para la salud, según los especialistas en cardiología.

No consumir suficientes vitaminas puede derivar en padecer más enfermedades. En el caso contrario, consumir muchas, también puede ocasionar problemas en nuestro cuerpo, ya que todo en exceso es malo.

¿Qué son las vitaminas?

Las vitaminas son nutrimentos esenciales para que el organismo funcione y se desarrolle correctamente. Entre sus capacidades están el que se eliminen los residuos a través de los desechos, fortalecen el sistema inmune y regulan la función celular.

¿Qué es la hipervitaminosis?

La hipervitaminosis significa un nivel muy alto de almacenamiento de vitaminas y puede provocar síntomas tóxicos, según el tipo de vitamina que se tenga en el organismo. Suele presentarse por el consumo indiscriminado de complejos multivitamínicos.

¿Qué vitaminas pueden provocar hipervitaminosis?

La Secretaría de Salud de México señala que las vitaminas liposolubles que son la A, D, E y K son las que pueden provocar hipervitaminosis.

¿Cuántas vitaminas se pueden tomar sin caer en una hipervitaminosis?

Vitamina A : 8 mil a 10 mil microgramos al día=

: 8 mil a 10 mil microgramos al día= Vitamina D: Mil 250 microgramos al día

¿Cuáles son los riesgos de tomar muchas vitaminas?

Martha Gulati, jefa de Cardiología de la Universidad of Arizona College of Medicine-Phoenix, señaló en entrevista para la organización estadounidense AARP, que no solo quienes carecen de vitaminas corren riesgos, sino también los que toman dosis en exceso.

¿Cómo afecta el exceso de vitaminas en el cuerpo?

Si una persona tiene exceso de vitaminas C y B, esto puede causar problemas digestivos.

En el caso de las vitaminas liposolubles como la A puede causar alteraciones en la piel y pérdida de cabello

El exceso de vitaminas D, E y K genera trastornos hepáticos y vómitos



