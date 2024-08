Obtén huesos sanos y elimina el estreñimiento al comer esta fruta

¿Quieres tener huesos sanos, mientras te mantienes en forma y aumentas tu masa muscular ? Ahora lo puedes hacer fácil y rápido, ya que por suerte hay una fruta que se puede conseguir en todo el territorio mexicano y que ofrece estas ventajas a quienes la ponen dentro de su dieta, por lo que en adn40 te decimos de cuál se trata.

Es bien sabido que una dieta equilibrada brinda no solo beneficios en la salud, sino también en tu aspecto físico, pero hay una fruta específicamente que protegerá tus huesos, mientras cuidas tu figura y aumentas tus masa mascular, así que ojo a los que van al gimnasio para mejorar su aspecto.

¿Cuál es la fruta que te ayuda a tener huesos sanos y aumentar tu masa muscular?

Todas las frutas son sanas y deliciosas, pero, según un estudio publicado en The Journal of Nutrition, la ciruela pasa disminuye la densidad ósea y capaz de prevenir la osteoporosis y por ende que las personas sean menos vulnerables a fracturas.

En el estudio, la especialista Nancy Turner, científica investigadora del Texas A&M AgriLife Research en College Station, afirma que las ciruelas pasas son una gran fuente de vitamina K, que es esencial para la mineralización ósea.

¿Cómo ayuda la ciruela pasa a las mujeres postmenopáusicas?

El estudio Prune Consumption Attenuates Proinflammatory Cytokine Secretion and Alters Monocyte Activation in Postmenopausal Women: Secondary Outcome Analysis of a 12-Mo Randomized Controlled Trial: The Prune Study de la científica Nancy Turner, destaca la importancia de la ciruela pasa también en la dieta de las mujeres postmenopáusicas, ya que la disminución de la densidad ósea afecta gravemente su vida.

¿Qué otros beneficios ofrece la ciruela pasa?

Según un estudio del Instituto de Psicología, Salud y Sociedad de la Universidad de California, Estados Unidos, publicado en ScienceDaily ,comer ciruela pasa es beneficioso para la salud, ya que ayuda perder peso, además, combate el hambre, ayuda a las personas a sentir saciedad más rápido y ayuda a eliminar el estreñimiento.

