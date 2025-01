Gripe aviar aún más cerca de convertirse en una nueva pandemia en el mundo

Tras la pandemia de COVID-19, una nueva crisis sanitaria ya no sonaría tan extraña, sin embargo, de acuerdo con los especialistas esta podría pasar en una fecha no muy remota, ahora de la mano de la gripe aviar , que ha infectado a más de 900 rebaños y decenas de personas.

Según los expertos, una nueva pandemia podría aproximarse y mientras se registren más contagios, se subestime a una enfermedad y se hagan pruebas inadecuadas hay mayor probabilidad de que se presente en un periodo de tiempo más corto.

México está en alerta ante aumento de casos de gripe aviar [VIDEO] En EUA se el sistema de vigilancia epidemiológica emitió una alerta ante el aumento de casos de gripe aviar en países cercanos como lo fue el caso de México.

¿Gripe aviar podría convertirse en una nueva pandemia?

De acuerdo con una investigación de The New York Times, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos no reportó que se habían identificado nuevas infecciones en rebaños de Idaho cuando tanto ganaderos como funcionarios estatales hablaron públicamente que algunos de los animales se habían contagiado por segunda vez.

Aunque los síntomas de la gripe aviar en los rebaños fueron menores, a comparación de la primera vez, las reinfecciones indicaban que el virus circula indefinidamente por las granjas y puede tener la capacidad de mutar.

Richard Webby, experto en influenza del St. Jude Children´s Research Hospital, dijo que es imposible predecir si el virus tiene la capacidad de propagarse entre las personas y si es el caso, cuándo pasará pero “en las últimas 4 a 6 semanas ha habido señales de que este virus tiene la capacidad” de provocar una pandemia .

¿Cuántas personas se han contagiado de gripe aviar?

Durante 2024, la gripe aviar infectó a 67 estadounidenses, una suma drástica, a comparación del 2022 cuando se registró un caso.

Camino hacia una nueva pandemia con la gripe aviar

Jamas Lawler, director del Centro Global para la Seguridad en Salud de la Universidad de Nebraska, mencionó a The New York Times que el aumento drástico de cifras de gripe aviar son pasos clásicos para una pandemia, por lo que se deben implementar medidas.

