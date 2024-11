Cómo usar correctamente el Vick VapoRub y las espantosas consecuencias de no seguir las indicaciones

Un producto indispensable para el invierno que todas las casas mexicanas albergan es el Vick VapoRub, sin embargo su uso se ha distorsionado con el paso de los años a través de los remedios caseros o consejos virales de Internet que solo ponen en riesgo la salud del consumidor. Este medio de comunicación fue invitado a la planta Naucalpan de Procter & Gamble (P&G) para platicar con los expertos de primera mano sobre su función, cómo usar correctamente este ungüento las espantosas consecuencias de no seguir las indicaciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Para qué sirve el Vick VapoRub?

De acuerdo con Isabel Cecilia Otto, cabeza del área de Asuntos Médicos P&G Health, el Vick VapoRub es un ungüento que se utiliza para aliviar los síntomas de la gripe y el resfriado común, como:



Tos.

Congestión nasal.

Dolores musculares.

Sin embargo, existe una forma de usar correctamente el Vick VapoRub y no sufrir las espantosas consecuencias que miles de mexicanos ya han padecido por los extravagantes artículos y remedios caseros que prometen los 20 usos de este ungüento como si fuera una fórmula milagrosa. De acuerdo con la experta, el correcto uso generó que el 86% de los encuestados descongestionarán sus vías nasales mientras se encontraban enfermos de las vías respiratorias.

Adriana Juárez/adn40 El producto solo se debe poner en la superficie de la piel, en cuello y pecho. Colocarlo debajo de la nariz podría causar irritación, al igual que otras partes del cuerpo que tienden a tener una dermis más sensible.

El 91% externó que en la noche empeoraba su condición pero gracias al uso del Vick VapoRub durante la noche, podían conciliar mejor el sueño y amanecían con una mejora significativa.

¿Cómo usar correctamente el Vick VapoRub?

Isabel Cecilia Otto, cabeza del área de Asuntos Médicos P&G Health recalcó que el Vick VapoRub solo se debe aplicar en:



Cuello.

Pecho.

En otras partes del cuerpo podría generar irritación debido a que diversas zonas del cuerpo cuentan con capas de piel mucho más sensibles que estas áreas. Así que usarlo para el acné y quemaduras solo empeorarán la apariencia de la dermis. Para usarlo correctamente, se puede aplicar directamente sobre la piel o diluir en agua caliente para inhalar los vapores.

¿De qué está hecho el Vick VapoRub?

Durante la explicación de la experta Isabel Cecilia Otto, se aclaró que el Vick VapoRub estaba compuesto por:

Mentol.

Alcanfor.

Aceite de eucalipto.

Aceites mezclados con una base de vaselina.

Gracias a estos ingredientes su eficacia ayuda a superar enfermedades respiratorias delicadas como la bronquitis, calmar los dolores musculares, descongestionar la nariz, boca y garganta además de aliviar la tos seca. El efecto dura hasta por 8 horas y sus propiedades reducen la inflamación de todo el tracto respiratorio. Isabel Cecilia Otto que es un perfecto complemento al tratamiento del médico, pues no interfiere con pastillas o jarabes prescritos.

¿Qué pasa si usas el Vick VapoRub caducado?

Según Alejandra Rico, Gerente de comunicaciones de P&G, la gravedad de usar Vick VapoRub caducado no es extrema, no generará ningún efecto adverso que dañe la salud del consumidor. Sin embargo, los efectos no serán los mismos, esto significa que si el alivio contra los síntomas de resfriado no durará tanto ni será tan efectivo, pues los aceites esenciales pierden su fuerza y el descongestionar las vías nasales podría requerir de mayor cantidad de producto.

Adriana Juárez/adn40 Vick se ha especializado en el desarrollo de remedios para aliviar síntomas de resfriados, tos y gripe, siendo México uno de los países clave en la producción de estos artículos.

¿Cómo funciona el Vick VapoRub?

Isabel Cecilia Otto explicó cómo es que funciona el Vick VapoRub; este ungüento que funciona de varias formas para aliviar los síntomas del resfriado y la gripe, gracias a sus vapores medicinales, el gas pasa por las vías respiratorias generando bienestar y contrarrestando la congestión nasal. Sus componentes son sensibles ante los receptores nasales, pues el mentol activa las vías y producen una sensación de frescura.

Por su parte, el alcanfor calma los receptores de las vías respiratorias, lo que reduce el resfriado común. El resto del aroma calmante tiende a ser relajante y en conjunto alivia temporalmente los dolores musculares. Isabel Cecilia Otto reiteró que solo se debe aplicar directamente sobre la piel del cuello y pecho, o diluirse en agua caliente para inhalar los vapores que suelte.

Vick VapoRub produce su producto estrella en México, dentro de la planta más grande de Latinoamérica

Ubicada en el Estado de México, la Planta Naucalpan de Procter & Gamble (P&G) lleva más de 6 décadas elaborando productos que han marcado a generaciones, como el Vick VapoRub y el Jarabe Vick 44, cuyo nombre surgió por ser la fórmula 44 la exitosa contra la tos.

Con más de 100 años en el mercado, Vick se ha especializado en el desarrollo de remedios para aliviar síntomas de resfriados, tos y gripe, siendo México uno de los países clave en la producción de estos artículos, muchos de los cuales también se exportan a otros mercados de la región.

Cortesía de P&G para adn40 Vick ofreció a adn40 una visita exclusiva a sus instalaciones en Naucalpan, donde pudimos explorar los procesos de fabricación y conocer de cerca los beneficios de sus productos, guiados por expertos de la compañía.

En el marco de la llegada del invierno y los frecuentes resfriados, Vick ofreció a adn40 una visita exclusiva a sus instalaciones en Naucalpan, donde pudimos explorar los procesos de fabricación y conocer de cerca los beneficios de sus productos, guiados por expertos de la compañía.

La planta produce emblemáticos productos como el Vick VapoRub, conocido por aliviar la congestión respiratoria y dolores musculares, gracias a ingredientes como el alcanfor, mentol y eucalipto, que actúan directamente en las vías respiratorias.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos