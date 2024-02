Usher sorprenderá al público del Super Bowl LVIII con una rutina de... ¿patinaje?

Este domingo, el Allegiant Stadium de Las Vegas será el escenario del Halftime Show de la Super Bowl LVIII, y el encargado de electrizar al público será nada menos que el ícono del R&B, Usher . El artista, conocido por éxitos como Yeah! y Somebody to Love junto a Justin Bieber, reveló que su actuación no será una presentación típica; en cambio, promete llevar a los espectadores por un viaje musical con elementos sorpresa como el patinaje, coreografías variadas y un cambio de vestuario que promete ser memorable.

Los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers se enfrentarán en este esperado evento deportivo, pero la música también jugará un papel protagónico gracias a la actuación de Usher, quien adelantó que la noche contará con “algunos invitados especiales”. Durante una entrevista con Apple Music a través de la BBC , el artista dio detalles sobre lo que el público puede esperar de su espectáculo, e indicó que intentará recrear una secuencia de patinaje similar a la de su reciente residencia en Las Vegas. Usher describe su próximo Halftime Show como un “crescendo” en su carrera, marcando un “nuevo comienzo”.

Preparar una lista de canciones que abarque 30 años de carrera en apenas 13 minutos parece ser un desafío para Usher, quien ha tenido en cuenta tanto su trayectoria pasada como las canciones que considera han definido su carrera. Además, prometió incluir las rutinas de baile icónicas que han marcado su historia en el mundo del entretenimiento.

Los fans pueden esperar ver en el escenario a algunos de los colaboradores más destacados de Usher, aunque el artista ha mantenido en secreto la identidad de estos invitados. Con colaboraciones previas con estrellas como Beyoncé, Jay-Z, Alicia Keys y Lil Jon, las especulaciones son altas sobre quiénes podrían unirse a él en el escenario.

Inspirado por figuras legendarias de Las Vegas como Frank Sinatra y Elvis Presley, así como por iconos de la música como Michael Jackson y Prince, Usher dijo que ofrecerá una actuación que haga sentir al público femenino como si les estuviera cantando serenatas. Este enfoque personal es solo un aspecto de lo que el artista espera sea una noche inolvidable.

Además de sus preparativos para la Super Bowl, Usher lanzó recientemente su nuevo álbum Coming Home, su primer proyecto en solitario desde Hard II Love en 2016. Este lanzamiento añade aún más anticipación a lo que ya se perfila como una actuación histórica para el cantante.

Por otro lado, los fans de Taylor Swift están expectantes ante la posibilidad de ver a la superestrella del pop en el evento, dado que su novio, Travis Kelce de los Kansas City Chiefs, estará jugando. Sin embargo, Swift se encuentra actualmente en Japón, presentando su Eras Tour en Tokio, con la última fecha programada justo un día antes de la Super Bowl.

