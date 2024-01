Usher hace cosplay de Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen y revela spoiler de la serie

Jujutsu Kaisen es uno de los animes más populares de los últimos tiempos, teniendo dos temporadas y una película, ha logrado obtener una gran base de fanáticos entre los que destacan algunos artistas como es Usher, famoso cantante que sorprendió a las redes sociales por hacer un cosplay de uno de los personajes más populares de la serie.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Usher compartió un video en donde mostró el cosplay que hizo de Satoru Gojo, el personaje más popular de Jujutsu Kaisen y que tiene una gran base de seguidores. El impresionante disfraz emocionó a los seguidores del anime, pero también dio un gran spoiler sobre la continuación de la historia que sorprendió a más de uno.

Te recomendamos leer: Así se llamará el nuevo álbum de Ariana Grande

Usher se viste de Gojo y da un fuerte spoiler a los fans

Fue en su cuenta de TikTok que Usher mostró su propio cosplay de Gojo Satoru, uno de los personajes más queridos de Jujutsu Kaisen. El video emocionó a los fans que se encuentran en espera de la próxima temporada del anime, además de sorprender a los seguidores porque nadie esperaba que el famoso cantante fuera un apasionado del anime.

A pesar de que el video tuvo varias reacciones y likes, lo que llamó más la atención fue la descripción del pequeño clip compartido por Usher. Y es que, la mayoría de los fanáticos conocen la trama por el anime, pero pocos saben que el manga va muy adelante en la historia y fue por esto que el cantante lanzó un gran spoiler que nadie esperaba.

Usher puso en la descripción “Descanse en paz Gojo, estamos a tu lado”, lo cual provocó una gran sorpresa a sus fans. Esto enfadó a sus seguidores, mientras que otros expresaron algo de risa debido a que el cantante usó la expresión “We are standing next to you”, que hace referencia a su canción con Jungkook.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.