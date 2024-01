‘Star Wars’ anuncia la nueva película protagonizada por Baby Yoda (Grogu)

Star Wars estrenará una nueva película y se trata de The Mandalorian & Grogu , una aventura dirigida por Jon Favreau, el creador de la exitosa serie de Disney+, The Mandalorian.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus mano

De acuerdo con fuentes especializadas, la película entrará en producción a finales de este año y se espera que se estrene en algún momento de 2025. Favreau, que también es el director de Iron Man” y Zathura: A Space Adventure, podría inyectar mucha más acción a la franquicia de Star Wars con esta nueva entrega de la saga galáctica.

Lee también: The Mandalorian: ¿Nueva temporada o película? Esto sabemos de las próximas aventuras de ‘Mando’ y Grogu

¿De qué tratará The Mandalorian & Grogu?

The Mandalorian & Grogu se centrará en la relación entre el cazarrecompensas con casco Din Djarin (interpretado por Pedro Pascal) y el pequeño y adorable alienígena Grogu, más conocido por los fanáticos como Baby Yoda. Los dos personajes se conocieron en la primera temporada de The Mandalorian, cuando Djarin recibió el encargo de capturar a Grogu, pero decidió protegerlo y llevarlo con los Jedi. Tras varias experiencias juntos, se enfrentar a personajes como Moff Gideon, Bo-Katan o Ahsoka Tano.

No está claro dónde encajará la próxima película en la línea de tiempo de la serie de acción, que hasta el momento lleva tres temporadas y actualmente está en desarrollo en la cuarta. Lo que sí se sabe es que Favreau producirá The Mandalorian & Grogu con la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y el creador de Ahsoka, Dave Filoni.

Lee también. Niño se viste como The Mandalorian y baila en su cumpleaños

Filoni, que también es el responsable de las series animadas Star Wars: The Clone Wars y Star Wars: Rebels, ofrecerá orientación sobre la próxima película, mientras trabaja en la segunda temporada de “Ahsoka”, protagonizada por Rosario Dawson.

The Mandalorian & Grogu es hoy la primera película de Star Wars en proceso desde la entrega de Star Wars: The Rise of Skywalker en 2019, misma que recaudó mil millones de dólares en todo el mundo y concluyó la saga original de nueve capítulos. Se anunciaron nuevas entregas de la serie de ópera espacial, de la directora Patty Jenkins y el productor de Marvel Kevin Feige, pero nunca llegaron a ‘buen término’, según Variety . Desde entonces, Star Wars lanzó dos programas de televisión en el universo de Mando, The Book of Boba Fett y Ahsoka, además de la próxima “Skeleton Crew”.

¿Cuándo se estrenará The Mandalorian & Grogu?

The Mandalorian & Grogu es la primera de una serie de próximas producciones encabezadas por Lucasfilms, dirigidas por Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold y Filoni. Hasta ahora, Disney tiene programadas tres fechas de estreno, la primera para el 22 de mayo de 2026, la segunda para el 18 de diciembre de 2026 y la tercera el 17 de diciembre de 2027; pero aún no se sabe si alguna de estas correspondería al estreno de dicha película.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado