Desde una galaxia muy lejana llega el Tamagotchi de Baby Yoda

Desde que la serie del universo de Star Wars, The Mandalorian fue lanzada en Disney Plus, Grogu se convirtió en uno de los personajes más populares de la saga y gracias a eso se han creado varios productos basados en él; desde peluches, vasos y hasta fundas para celulares, sin embargo, la inminente llegada de un Tamagotchi de Baby Yoda ha causado expectativa y sensación entre los fans y no tan fans.

Este peculiar artefacto se ha convertido en el objeto del deseo de muchas personas y es que un Tamagotchi de Baby Yoda, reúne la nostalgia de aquella mascota virtual que nos invadió en los años 90, fusionada con lo contemporáneo que resulta alimentar y cuidar a Grogu, así como lo hizo el Mandalorian durante dos temporadas de la serie.

Quiero un Tamagotchi de Baby Yoda para alimentarlo. pic.twitter.com/BWX83CYsMJ — Fulvio (@Palabriado) November 17, 2020

¿Cuánto cuesta el Tamagotchi de Baby Yoda?

Este artículo que seguramente se convertirá en una pieza de colección para los fans de Star Wars , está por llegar a nuestro país y de hecho ya se encuentra en preventa y lo puedes adquirir por un precio de 515 pesos con 99 centavos.

¿Dónde comprar el Tamagotchi de Baby Yoda?

Es a través de la plataforma Amazon que podrás comprar el Tamagotchi de Baby Yoda , sin embargo este sale a la venta hasta el 27 de enero y se advierte que debido a que se comercializa primero en Estados Unidos, la versión que llegue a nuestro país podría ser distinta a la que se vende en el país vecino del norte, por lo que debes tomar en cuenta que si lo adquieres, podría no ser el mismo que la empresa de juguetes lanzó en sus promocionales.