Los actores que podrían interpretar a Link en el próximo live action de The Legend of Zelda

Nintendo sorprendió a todos los fans de The Legend of Zelda al anunciar el desarrollo de una película live action basada en esta exitosa franquicia de videojuegos. La cinta será producida por Sony Pictures y contará con la dirección de Wes Ball, conocido por la trilogía Maze Runner.

La noticia generó una gran expectativa entre los seguidores de la saga, que se preguntaron quién podría ser el actor ideal para interpretar a Link, el protagonista de esta aventura que ha cautivado a millones desde 1986 y que ha alcanzado su punto más alto con The Legend of Zelda: Breath of the Wild de 2017 y su reciente secuela Tears of the Kingdom.

Incluso, la estrella de cine Hunter Schafer expresó su deseo de ser elegida como la princesa Zelda para la película. Pero, en caso de que esto se vuelva una realidad ¿quién podría ser el compañero de Schafer en la pantalla grande? ¿Qué actor tiene el carisma, el talento y el aspecto físico para encarnar a Link? Aquí te presentamos una lista de 10 candidatos que podrían dar vida al héroe de Hyrule, según la revista Variety.

1. Kodi Smit-McPhee

El actor australiano de 25 años tiene experiencia en películas de acción y fantasía, como X-Men: Apocalipsis, X-Men: Dark Phoenix y El amanecer del planeta de los simios. Su rostro juvenil y su cabello rubio podrían encajar con el clásico aspecto de Link.

2. Jacob Tremblay

El niño prodigio de Hollywood tiene solo 17 años, pero ya ha demostrado su talento en películas como La habitación de 2015, y en su labor de doblaje como Luca de 2021 y Flounder en La Sirenita de 2023 y Robin en la serie de Max Harley Quinn.

3. Justice Smith

El actor ha participado en películas basadas en videojuegos, como Detective Pikachu y Jurassic World: El reino caído. Su versatilidad y carisma podrían hacerlo un buen candidato para darle vida a un Link más moderno y diverso.

4. Jacob Elordi

El actor australiano se ha convertido en uno de los galanes más populares del momento, gracias a su papel en la serie Euphoria y las películas de El stand de los besos. Su altura, su físico y su atractivo podrían ser ideales para un Link más maduro y seductor.

5. Walker Scobell

Scobell es una de las revelaciones de la película Percy Jackson and the Olympians de Disney+. Con tan solo 14 años, ojos azules y cabello rubio podría personificar al personaje de esta saga gracias a sus rasgos élficos.

6. Caleb McLaughlin

Caleb saltó a la fama internacional gracias a su papel como Lucas en la serie Stranger Things, donde demostró su capacidad para personificar uno de los roles de acción que se enfrentó a monstruos y misterios.

7. Jack Champion

Ha participado en películas como Avatar 2 . Su rostro angelical y su cabello castaño podrían hacerlo un buen candidato para personificar a Link en The Legend Of Zelda.

8. Nicholas Galitzine

El actor británico de 29 años ha protagonizado recientemente la película Cenicienta (2022), donde ha interpretado al príncipe Robert. Su encanto y su elegancia también fue retratado en Red, White & Royal Blue, con “una profundidad y compromiso sorprendentes”, según especialistas para el medio. Aunque su aspecto físico no es muy similar, la habilidad de Galitzine podría ser ideal para el papel.

9. Gabriel LaBelle

Participó en The Fabelmans, la película semiautobiográfica nominada a mejor película de Steven Spielberg. El joven de 21 años se mantuvo firme contra profesionales como Michelle Williams, Paul Dano y Judd Hirsch, dando una actuación sensible y reflexiva, algo que le vendría bien al decidido y muy silencio Link.

10. William Gao

El actor chino-británico de 21 años dejó huella en la última entrega de Heartstopper, lo que además de una buena pinta, lo deja en el lugar perfecto para darle vida a este personaje.

11. Thomas Brodie-Sangster

No solo sigue luciendo como un niño a sus 33 años, si no que tiene la pinta de un caballero como Link. Este actor británico es famoso por su papel de Jojen Reed en Game of Thrones y de Newt en Maze Runner. Tiene una mirada expresiva y una sonrisa encantadora, que podrían capturar el carisma y la inocencia de Link. También tiene una buena química con el director Wes Ball, con quien ha trabajado anteriormente.

