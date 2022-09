Nintendo: Fecha y tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

¡Atención, nintenderos! Este martes 13 de septiembre se dio a conocer a través del Nintendo Direct el nombre de la secuela del videojuego The Legend of Zelda: Breath of the Wild y la fecha de lanzamiento.

Desde hace un par de semanas, se corrían rumores acerca de cuándo se llevaría a cabo el Nintendo Direct para conocer esta información y se especulaban los detalles acerca de este esperado juego desarrollada por Nintendo y producido y dirigida por Eiji Aonuma.

Llega The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Ahora ya se dio a conocer que ya no es necesario llamarlo Breath of the Wild 2 o algo similar, ya que el nombre oficial es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. ¿Emocionado? Espera a conocer la fecha de lanzamiento.

¿Cuándo se estrenará The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

A través de este Nintendo Direct se informó que la fecha de lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom será el próximo 12 de mayo de 2023 en Nintendo Switch.

¿De qué tratará The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Aunque se decía que esta nueva entrega podría estar enfocada en la princesa Zelda, se ha desmentido, además, tendrá un tono más oscuro. En el tráiler, que fue anunciado en el Nintendo Direct se observa a Link, el protagonista de esta saga, usando un poder para que las piedras suban al aire. Habrá mazmorras, secretos y más desafíos. ¿No lo has visto? Aquí te lo dejamos.

The sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild is The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!



The Legend of #Zelda: Tears of the Kingdom launches on #NintendoSwitch 5/12/23. #NintendoDirect pic.twitter.com/qkGnFYFXNs — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 13, 2022

¡La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

El juevo que antecede a este nuevo y alucinante lanzamiento, es The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el cual está hecho para las consolas Wii U y Nintendo Switch.

Es la decimo octava entrega de la saga de Zelda, sin embargo, es el primer videojuego para la consola de última generación de Nintendo. Tiene gráficos y colores muy atractivos.

La aventura se desarrolla en el fantástico reino de Hyrule, donde Link ha estado sumergido en un sueño desde hace 100 años y despierta en un templo sin saber cómo a terminado ahí. Deberá acabar con el villano Ganon, quien causó el cataclismo, sin duda, un mar de desafíos de un mundo mágico que ha encantado a toda una comunidad de fanáticos.

adn40, siempre conmigo. Síguenos en Twitter

ldb