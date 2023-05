Cuándo llegará Super Mario Bros La Película a Prime Video de México

Inesperada pero gran noticia, Super Mario Bros la Película se estrenará de manera oficial fuera de cines en la plataforma Amazon Prime Video México, ya es uno de los lanzamientos confirmados para 2023.

¿Cuándo se estrenará Super Mario Bros La Película en Prime Video?

Super Mario Bros La Película podrá disfrutarse en Amazon Prime Video México a partir del próximo 25 de mayo, lo que significa que ni siquiera dos meses después de su estreno en cines, Mario Bros, Luigi, la princesa Peach, Luigi y todos los demás personajes, estarán en esta plataforma.

Es importante mencionar que la película estará disponible como renta dentro del servicio de streaming, por lo que tendrá un costo extra que deberán pagar incluso los integrantes de la plataforma.

De esta manera, Amazon Prime Video venció a Netflix, ya que esta última plataforma Super Mario Bros La Película llegará hasta octubre de este 2023.

Éxito de Super Mario Bros La Película

Super Mario Bros La Película ha resultado un gran éxito, es la más taquillera de todos los tiempos; la mayoría de las personas que han disfrutado de esta cinta, sean o no fanáticos de Nintendo, han tenido opiniones positivas al respecto.

Además, no podemos dejar de mencionar el tema musical Peaches , que aparece en Super Mario Bros La Película y el cual dejó fascinado al público. Incluso, el tema se ha vuelto viral y se escucha en todas partes.

¿De qué trata Super Mario Bros La Película?

Super Mario Bro s La Película es una cinta que está llena de acción, diversión y emociones, por supuesto, está basada en el mundo de los videojuegos de Mario Bros, por lo que seguramente te transportará a tu infancia y/o te hará vivir una experiencia sin igual con un mundo que tú ya conoces.

Los plomeros Mario y su hermano Luigi trabajan bajo tierra para reparar una tubería, cuando de pronto son transportados por una tubería misteriosa y llegan a un mundo nuevo y mágico: El Reino Champiñón, donde Mario emprenderá una aventura para encontrar a Luigi luego de que se separan.

Sin duda, Super Mario Bros es una película que vale la pena disfrutar, es para chicos y grandes, está muy bien argumentada y mantendrá a todos los espectadores casi sin querer parpadear.

