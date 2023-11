Los Rolling Stones iniciarán nueva gira en Norteamérica para 2024

Los Rolling Stones, la legendaria banda británica de rock confirmó que regresará a los escenarios para este 2024, esto después del lanzamiento de su último álbum Hackney Diamonds el pasado mes de octubre. La gira, que lleva el nombre del disco, contará con 16 conciertos en los que los Stones interpretarán sus grandes éxitos, así como temas inéditos de su reciente trabajo discográfico.

La gira que se llevará a cabo por Estados Unidos y Canadá arrancará el 28 de abril en el Hard Rock Stadium de Miami y finalizará el 17 de julio en el BC Place Stadium de Vancouver. Entre medias, la banda visitará ciudades como Los Ángeles, Chicago, Toronto, Boston o Nueva York, donde ofrecerá dos actuaciones en el MetLife Stadium. Además, los Rolling Stones harán una parada especial en el Festival de Jazz y Patrimonio de Nueva Orleans el 2 de mayo, donde compartirán cartel con otros artistas de renombre.

La gira está organizada por AEG Presents’ Concerts West y cuenta con el patrocinio de AARP, la asociación estadounidense que defiende los derechos e intereses de las personas mayores de 50 años. Las entradas se pueden adquirir a través de Stubhub y Vividseats, las plataformas líderes en la venta de entradas online.

Esta será la primera gira completa de los Rolling Stones sin su baterista original Charlie Watts, que falleció en agosto de 2021 a los 80 años . Watts solo se había ausentado una vez de un concierto de los Stones desde que se incorporó al grupo en 1962, debido a una operación. Su sustituto será Steve Jordan, un veterano músico que ha colaborado con Keith Richards en su proyecto paralelo The X-Pensive Winos.

Después de varias décadas de trayectoria, los Rolling Stones aún se muestran como una de las fuerzas imparables del rock internacional, aún con que sus tres miembros principales (Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood) tienen o rozan los 80 años. Su nuevo álbum Hackney Diamonds recibió elogios de la crítica y el público por su renovado estilo. El trabajo contiene temas representativos como

frescura y vitalidad, y contiene canciones como Angry, Bite My Head Off ft. Paul McCartney , Live By The Sword junto a Elton John y Sweet Sounds Of Heaven con Lady Gaga.

¿Los Rolling Stones visitarán México para 2024?

Los Rolling Stones son una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia del rock, con más de 50 años de trayectoria y más de 250 millones de discos vendidos. Su música ha trascendido generaciones y culturas, y han sido reconocidos con numerosos premios y distinciones, como el Grammy o el Rock and Roll Hall of Fame.

Se espera que la agrupación británica extienda su gira por todo Norteamérica, incluyendo México. Sin embargo, aún no se tiene anda confirmado. Estas son las fechas disponibles para la próxima gira de los Rolling Stones.

Domingo 28 de abril de 2024 NRG Stadium Houston, TX

Jueves 2 de mayo de 2024 Jazz Fest Nueva Orleans, LA

Martes 7 de mayo de 2024 State Farm Stadium Glendale, AZ

Sábado 11 de mayo de 2024 Allegiant Stadium Las Vegas, NV

Miércoles 15 de mayo de 2024 Lumen Field Seattle, WA

Jueves 23 de mayo de 2024 MetLife Stadium East Rutherford, NJ

Jueves 30 de mayo de 2024 Gillette Stadium Foxboro, MA

Lunes 3 de junio de 2024 Camping World Stadium Orlando, FL

Viernes 7 de junio de 2024 Mercedes-Benz Stadium Atlanta, GA

Martes 11 de junio de 2024 Lincoln Financial Field Filadelfia, PA

Sábado 15 de junio de 2024 Estadio Cleveland Browns Cleveland, OH

Jueves 20 de junio de 2024 Empower Field at Mile High Denver, CO

Jueves 27 de junio de 2024 Soldier Field Chicago, IL

Viernes 5 de julio de 2024 BC Place Vancouver, BC

Miércoles 10 de julio de 2024 SoFi Stadium Los Ángeles, CA

Miércoles 17 de julio de 2024 Levi’s Stadium Santa Clara, CA

