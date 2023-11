The Beatles regresa con su nueva canción ‘Now and Then’ y así podrás escucharla desde México

Tras 53 años de la separación de los ‘Beatles’ el grupo ha conseguido lanzar un último éxito, esto ha sido gracias a las nuevas tecnologías, el título que verá la luz en el 2023 se llama ‘ Now and Then ’, este tema fue escrito por John Lennon para posteriormente ser desarrollado por sus compañeros y amigos: Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

McCartney y Ringo unieron sus talentos después de cuarenta años para poder terminar una canción que quedó en pausa tras la muerte de John Lennon. ‘Now and Then’ habría sido escrito por Lennon, pero solo quedó en una demo casera, ahora logrará salir a la luz gracias a la inteligencia artificial que ayudó a complementar la canción.

Te recomendamos leer: Paul McCartney revela que Yoko Ono era una “interferencia” para The Beatles

Esta es la fecha para escuchar ‘Now and Then’ en México

El video oficial de ‘Now and Then’ será estrenado el próximo viernes 3 de noviembre, el video promete ser una producción visual que complemente la letra de la canción, además se lanzará junto con el video, un documental de 12 minutos que llevará por título “Now And Then: The Last Beatles Song” que contará la historia de esta emotiva canción y ver imágenes exclusivas de la banda.

El mini documental tendrá comentarios de McCartney, Starr, Harrison, Sean Ono Lennon y el director Peter Jackson; el contenido llegará al canal oficial de Youtube de ‘The Beatles’, este miércoles 1 de noviembre, preparando el terreno para poder conocer y escuchar esta última canción de la banda británica.

La canción llegará a todas las plataformas digitales el próximo jueves 2 de noviembre, por lo que de tener cuenta será posible que se reciba una notificación de que el título ‘Now and Then’ ha sido publicado, esto con el fin de que los fanáticos puedan ser los primeros en escuchar este tema.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.