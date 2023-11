Andre 3000 (Outkast) regresa con nuevo disco solista

A 17 años de la separación de Outkast, el cantautor Andre 3000 regresa con su nuevo álbum solista. La estrella estadounidense y miembro del grupo ganador del Grammy, publicará una selección de canciones completamente instrumentales y con nombres muy peculiares.

El cantante, quien había estado en activo a través varias colaboraciones que van desde Beyoncé hasta Drake y Frank Ocean, mantuvo a los fanáticos sobre un hilo desde los rumores de su regreso. Ahora, el disco que saldrá a la venta este próximo viernes, llevará por título New Blue Sun.

Según el anuncio, publicado a través de NPR, se trata de “un álbum totalmente instrumental centrado en los instrumentos de viento; una obra de celebración en forma de organismo vivo, que respira y suena”.

El disco, que estará disponible a través de Epic Records y Sony Music, está coproducido por Andre 3000 y el multiinstrumentista Carlos Niño, junto a la ejecución de Nate Mercereau, Surya Botofasina, Deantoni Parks, Diego Gaeta, Matthewdavid, V.C.R, Diego Gaeta, Jesse Peterson y Mia Doi Todd.

Andre 3000 describe esta nueva producción discográfica como un trabajo “terapéutico” y revela esta fue la oportunidad perfecta para explorar un lado más allá del rap, género al que el público lo cree apegado. “Creo que la gente piensa que me siento a hacer álbumes de rap, o que me siento y no los saco de esa manera. Y no es así", dijo la publicación.

“En mi mente, realmente me gustaría hacer un álbum de rap”, continúa el artista de 48 años. “Así que tal vez eso ocurra algún día, pero tengo que encontrar la manera de decir lo que quiero decir de una manera interesante que sea atractiva para mí a esta edad”.

A través del anuncio, una edición especial del podcast All Songs Considered de NPR, André Lauren Benjamin habló sobre todos los detalles del álbum. Estos son los peculiares nombres del tracklist.

New Blue Sun de Andre 3000

1. I swear, I Really Wanted To Make A “Rap” Album But This Is Literally The Way The Wind Blew Me This Time

1. Lo juro, realmente quería hacer un álbum de rap, pero esta vez es literalmente la forma en que el viento me sopló.

2. The Slang Word P(*)ssy Rolls Off The Tongue With Far Better Ease Than The Proper Word Vagina . Do You Agree?

2. La palabra P(*)ssy se desliza por la lengua con mucha más facilidad que la palabra correcta Vagina . ¿Estás de acuerdo?

3. That Night In Hawaii When I Turned Into A Panther And Started Making These Low Register Purring Tones That I Couldn’t Control … Sh¥t Was Wild

3. Aquella noche en Hawái cuando me convertí en pantera y empecé a hacer esos ronroneos que no podía controlar... Fue una locura.

4. BuyPoloDisorder’s Daughter Wears A 3000™ Button Down Embroidered

4. La hija de BuyPoloDisorder lleva un 3000™ Button Down bordado

5. Ninety Three ‘Til Infinity And Beyoncé

5. Noventa y tres hasta el infinito y Beyoncé

6. Ghandi, Dalai Lama, Your Lord & Savior J.C. / Bundy, Jeffrey Dahmer, And John Wayne Gacy

6. Ghandi, Dalai Lama, Tu Señor y Salvador J.C. / Bundy, Jeffrey Dahmer, Y John Wayne Gacy

7. Ants To You, Gods To Who ?

7. ¿Hormigas para ti, dioses para quién?

8. Dreams Once Buried Beneath The Dungeon Floor Slowly Sprout Into Undying Gardens

8. Sueños Una Vez Enterrados Bajo El Suelo Del Calabozo Brotan Lentamente En Jardines Imperecederos

